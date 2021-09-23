Министры энергетики ЕС обеспокоены рекордным ростом цен на энергоносители

Министры транспорта и энергетики большинства стран Европейского союза выразили обеспокоенность по поводу того, что цены на энергоносители достигли рекордных максимумов, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"В ходе обсуждений министры не могли не затронуть проблему роста цен на энергоносители в ЕС", - говорится в пресс-релизе словенского председательства по завершении неформальной встречи профильных министров, состоявшейся в среду Брдо-при-Кранью.

Как сказал после встречи председательствующий на ней министр инфраструктуры Словении Ерней Вртовец, недавнему росту цен на энергоносители способствовал ряд факторов, включая погодные условия, ситуацию на мировых энергетических рынках и восстановление экономики после пандемии.

Он также признал, что рост цен затронет и конечных потребителей.

"Поскольку электричество и природный газ являются рыночными товарами, государства-члены ЕС не имеют и не могут иметь конкретных рычагов для регулирования рыночной составляющей цены, однако страны принимают разные подходы к смягчению воздействия роста цен на регулируемую ценовую составляющую", - сказал Вртовец.

По мнению словенского министра, смягчение этих воздействий в будущем будет происходить, в частности, за счет снижения зависимости от импорта ископаемого топлива и сосредоточения на внутренних источниках с низким содержанием углерода.

"Также возникнет необходимость в сокращении общего количества потребляемой энергии за счет повышения энергоэффективности, что будет способствовать снижению затрат для конечного пользователя и поддержанию устойчивости и полной интеграции внутреннего энергетического рынка - как для газа, так и для электроэнергии", - пояснил министр.

Детали дискуссии о росте цен и его последствиях на разглашаются, поскольку встреча была неформальной и закрытой. Энергетический кризис, вероятно, будет добавлен к повестке дня саммита ЕС 21-22 октября.

На встрече в Словении министры энергетики договорились, что в будущем переход к более "зеленой" энергетической системе необходимо будет ускорить. Они обсудили два переработанных законодательных предложения: директиву о продвижении энергии из возобновляемых источников и директиву по энергоэффективности. Обе директивы входят в пакет Fit for 55 (сокращение к 2030 году выбросов CO2 в Европейском союзе не менее чем на 55% по сравнению с уровнями 1990 года). Первая пересмотренная директива предлагает увеличить целевой показатель ЕС по доле энергии из возобновляемых источников до 40%.