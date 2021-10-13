Стоимость азербайджанской нефти превышает $85 за баррель

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 12 октября снизилась на 0,74 доллара относительно предыдущего показателя и составила 85,11 доллара за баррель, сообщает в среду Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light снизилась на 0,73 доллара - до 84,38 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,83 доллара, составив 80,09 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 12 октября повысилась на 0,66 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 83,64 доллара за баррель.

Официальный курс на 13 октября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Садраддин Агджаев)

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