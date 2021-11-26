Азербайджан и Румыния обсудили перспективы расширения сотрудничества в сфере «зеленой энергетики»

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Румыния обсудили вопросы стратегического партнерства, включая существующее сотрудничество в энергетической сфере, в том числе в области «зеленой энергетики», сообщает Trend.

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов встретился с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Румынии в Баку Василе Соаре.

Министр поздравил посла с новым назначением и пожелал ему успехов в работе.

На встрече была подчеркнута важность проекта "Южного газового коридора" в развитии сотрудничества между Азербайджаном и Румынией.

Также стороны обсудили поставки азербайджанского газа в Европу, потенциал интерконнектора Болгария-Румыния, проект BRUA (газотранспортный коридор Болгария-Румыния-Венгрия-Австрия), перспективы расширения "Южного газового коридора" в будущем.

Кроме того, было высоко оценено участие Румынии в заседаниях Консультативного совета "Южного газового коридора", ее поддержка проекта и его дальнейшего расширения.

В ходе встречи обсуждались вопросы тесного сотрудничества с Румынией в торговле нефтью, нефтепродуктами и нефтехимической продукцией, важность перехода на возобновляемые источники энергии, реформы в этом направлении в Азербайджане, в частности, потенциал страны в области морской ветроэнергетики, планы будущего производства электроэнергии и «зеленого водорода».

(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Константин Шапиро)