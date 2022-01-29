В Азербайджане снижена ставка акциза на ряд видов бензина
БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана внес изменения в "Ставки акцизов на подакцизные товары, ввозимые на территорию Азербайджана".
Как передает в субботу Trend, согласно подписанному премьер-министром Али Асадовым документу, ставка акциза на моторные бензины с октановым числом менее 95 и содержанием свинца не более 0,013 г/л, за исключением авиационных бензинов, ввозимых в Азербайджан, снижена за 1 тонну с 200 до 1 маната.
Решение вступает в силу с 1 февраля 2022 года и будет действовать до 1 июня 2022 года.
(Перевод: Нубар Кулузаде)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Пассажиры очередного автобусного рейса из Баку ознакомились с достопримечательностями города Шуша (ФОТО)
Победители и призеры Первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по прыжкам на батуте и акробатической дорожке – церемония награждения (ФОТО)
Поиски пропавшего в Кяльбаджарском районе азербайджанского военнослужащего продолжаются - минобороны
В Национальной арене гимнастики наградили победителей Первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (ФОТО)
Определились победители Первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по прыжкам на батуте и акробатической дорожке – церемония награждения (ФОТО)
Очень рад, что занял I место на Первенстве Азербайджана по прыжкам на акробатической дорожке – юный азербайджанский гимнаст
Церемония награждения победителей Первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (ФОТО)
Дан старт 6-му Первенству Азербайджана и Чемпионату Баку по прыжкам на батуте и 18-му Первенству Азербайджана и Чемпионату Баку по прыжкам на акробатической дорожке (ФОТО)