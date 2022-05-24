Цены на нефть снижаются на фоне спада волнений о сокращении предложения

Нефть во вторник утром дешевеет на фоне спада волнений о сокращении ее предложения на рынке. Как сообщает Trend со ссылкой на Прайм, это следует из данных торгов.

Цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,67% — до 110,04 долларов за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 0,61%, до 109,62 доллара.

Ослабление опасений инвесторов о сокращении предложения "черного золота" на фоне введения эмбарго на российскую нефть способствует снижению его стоимости во вторник утром.

Так, по мнению аналитиков ANZ, слова которых приводит газета Wall Street Journal, есть признаки того, что предлагаемый ЕС запрет на российскую нефть выглядит все более маловероятным.

Кроме того, на нефтяные цены влияет укрепление доллара, индекс которого (курс к корзине шести валют торговых партнеров США) растет на 0,15%, до 102,22 пункта. Таким образом нефть, как и другие сырьевые биржевые товары, контракты на которые исчисляются в долларах, становится менее доступной для держателей другой иностранной валюты.