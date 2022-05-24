Церемония закрытия Бакинского энергетического форума пройдет в Шуше

БАКУ /Trend/ - Церемония закрытия Бакинского энергетического форума состоится в Шуше.

Об этом сказал во вторник исполнительный директор Iteca Caspian Фарид Мамедов на мероприятии, посвященном предстоящему проведению 27-й Международной выставки «Нефть и газ Каспия», 10-й юбилейной Международной выставки «Энергетика и возобновляемые источники энергии Каспия», а также конференции «Нефть и газ Каспия», передает Trend.

По его словам, четвертого июня в городе Шуша состоится сессия-конференция участников форума.

"На ней ожидается подписание ряда соглашений и документов между участниками мероприятия", - сказал Мамедов.

Отметим, что в Баку Экспо-центре 1-3 июня подойдут энергетические выставки, а 2-3 июня в Бакинском конгресс-центре состоится Бакинский энергетический форум. В них примут участие свыше 300 компаний из более чем 30 стран.