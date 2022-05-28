Азербайджанская нефть незначительно подорожала

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 27 мая повысилась на 0,16 доллара относительно предыдущего показателя и составила 125,91 доллара за баррель, сообщает в субботу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light выросла на 0,17 доллара – до 124,86 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, выросла на 0,94 доллара - до 81,99 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 27 мая выросла на 0,98 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 119,67 доллара за баррель.

Официальный курс на 28 мая составляет 1,7 AZN/USD.