В минэнерго Казахстана прокомментировали вопрос транспортировки нефти через Азербайджан

БАКУ /Trend/ - На данный момент в министерстве энергетики Казахстана нет планов по подписанию соглашения с Азербайджаном о транспортировке казахстанской нефти через Баку-Тбилиси-Джейхан.

Как сообщает Trend в субботу со ссылкой на Интерфакс-Казахстан, об этом сказал министр энергетики страны Болат Акчулаков.

Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на свои источники, что Казахстан намерен поставлять часть своей нефти - около 100 тыс. баррелей в сутки, или 8% от объема, транспортируемого при помощи Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), через азербайджанские трубопроводы.

Как отмечалось, национальная компания Казахстана "Казмунайгаз" уже ведет предварительные переговоры с государственной нефтяной компанией Азербайджана SOCAR о поставках нефти. Казахстанская сторона планирует продавать 1,5 млн тонн топлива в год через Баку - Тбилиси - Джейхан. Собеседник агентства отметил, что стороны намерены подписать окончательный контракт по транспортировке нефти в конце августа, а поставки начнутся осенью. Также казахстанская сторона рассчитывает поставлять 3,5 млн тонн нефти ежегодно с 2023 года по трубопроводу - Баку - Супса.

«У нас в министерстве планов подписания такого соглашения пока нет. Я прочел эту новость, и на самом деле я не думаю, что мы будем подписывать какое-то соглашение о транспортировке нефти [по БТД]. Такие технические вопросы рассматриваются, обсуждаются на уровне нацкомпаний, потому что задача стоит такая. Но речь не идет о подписании соглашения, как было сказано, в сентябре по отгрузке нефти», - сказал Акчулаков на брифинге в Атырау, комментируя публикацию в СМИ о намерении Казахстана транспортировать по БТД с нынешней осени 1,5 млн тонн нефти.

Министр уточнил, что на уровне нацкомпаний подобные переговоры вестись могут, но подобного рода соглашения должны «однозначно согласовываться с минэнерго республики».

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