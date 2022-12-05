Потолок цен на российскую нефть вступает в силу - чего ожидать Азербайджану?

БАКУ /Trend/ - С 5 декабря начинает действовать потолок цен на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель, установленный Европейским союзом.

Принятый в связи с этим документ запрещает оказывать услуги морских перевозок для продукции дороже этой суммы. Пока ограничение коснется сырой нефти, а с 5 февраля будет введен потолок для нефтепродуктов. В документе ЕС говорится, что цена должна быть минимум на 5% ниже рыночной.

С этой даты также вводится эмбарго на поставки нефти из России в Европу морским транспортом. При этом экспорт через нефтепровод "Дружба" сохраняется. То есть из общего объёма поставок нефти в ЕС (4,5 млн баррелей в сутки) с 5 декабря перестанет поступать 2,2 млн баррелей.

Международное энергетическое агентство прогнозирует, что добыча российской нефти сократится на 1,4 млн баррелей в сутки в следующем году после вступления в силу запрета Европейского союза на импорт российской нефти.

Эксперты МЭА считают, что решение лишить Москву доходов создаст дополнительную неопределенность на нефтяных рынках и усилит давление на цены, в том числе на дизельное топливо.

А предлагаемый потолок цен на нефть может помочь ослабить напряженность, но остается множество неопределенностей и логистических проблем.

Как сказал Trend азербайджанский эксперт по вопросам энергетики Ильхам Шабан, применение потолка цен на российскую нефть, безусловно, окажет влияние на рынки.

«На первоначальном этапе на рынок будут влиять эмоциональные факторы, так как две стороны (страны, принявшие это решение, и Россия), будут выступать с противоположными мнениями.

Поскольку решение фактически было принято в пятницу, когда мировые фондовые рынки закрылись, мы почувствуем его последствия в понедельник. Но на электронных торгах в пятницу мы наблюдали существенное падение цен на нефть: февральские фьючерсы Brent торговались в районе $85,5»,- сказал эксперт.

Как отметил Ильхам Шабан, в информации, обнародованной Минфином США, говорится, что Россия может участвовать на мировых рынках в качестве поставщика нефти при условии, что цены не превысят установленный верхний предел.

«По данным Минфина России, средняя цена реализации нефти марки Urals в ноябре составила 66,47 доллара. Но в ноябре самая дешевая партия российской нефти была продана за 52 доллара. Иными словами, если исходить из этой статистики, то последний запрет, наложенный Западом на российскую нефть, — это своего рода легализация сложившейся ситуации на рынке. Цель также состоит в том, чтобы заставить Россию сократить добычу нефти. Конечно, место России должны занять другие игроки. В отличие от газового рынка, на нефтяном рынке для этого требуется меньше времени. Нефть из США, Саудовской Аравии, Ирака, Ливии и Венесуэлы может заменить потерянные объемы российской нефти»,- сказал он.

Что касается Азербайджана, эксперт отметил, что цена нефти, которую мы выставляем на рынок, не определяется на международных биржах.

«Азербайджанская нефть ориентируется на ежедневную спотовую цену на Brent. Но цены на азербайджанскую нефть могут превысить цены на Brent, так как при снижении объемов продаж нефти марки Urals в Европе спрос на легкие марки нефти должен увеличиться. Здесь речь идет о нефти марки Ceyhan BTC Blend, которую мы экспортируем в мировой рынок через Турцию»,- отметил он.

Согласно данным Государственного таможенного комитета, в январе-октябре 2022 года из Азербайджана было экспортировано почти 22 682 798 тонн сырой нефти и нефтепродуктов на сумму 17,180 миллиарда долларов по сравнению с 23 800 444 тоннами (11,220 миллиарда долларов) в аналогичном периоде 2021 года.

Таким образом, выручка Азербайджана от экспорта сырой нефти и нефтепродуктов выросла на 53,1 процента в годовом исчислении.

Доля сырой нефти и нефтепродуктов в общем объеме экспорта Азербайджана в отчетный период составила 49,49 процента по сравнению с 66,59 процента годом ранее.