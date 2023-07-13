В Азербайджане назван объем производства электроэнергии из ВИЭ

БАКУ /Trend/ - В январе - июне 2023 года производство электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ), в том числе гидростанциями превысило 1,081 миллиарда киловатт-часов.

Об этом, как сообщает в четверг Trend, написал в Twitter министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

В публикации говорится, что за отчетный период ГЭС было выработано 891 миллиона киловатт-часов, ВЭС - 31,7 миллиона киловатт-часов, СЭС – 32,3 миллиона киловатт-часов, а на заводе по сжиганию твердых бытовых отходов (СТБО) - 126,8 миллиона киловатт-часов.

Министр отметил, что доля сектора ВИЭ в общем производстве электроэнергии в Азербайджане за отчетный период составила восемь процентов.

Отметим, что производство электроэнергии в целом в Азербайджане выросло на 2,8 процента - до 13,907 миллиарда киловатт-часов. На долю экспорта пришлись 1,265 миллиарда киловатт-часов, импорта - 137,5 миллиона киловатт-часов.