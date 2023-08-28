Назван объем экспорта азербайджанской нефти в Хорватию

БАКУ /Trend/ - В январе-июле 2023 года Азербайджан экспортировал 538,32 тысячи тонн сырой нефти и нефтепродуктов в Хорватию, что составляет 3,46 процента от общего объема экспорта сырья из Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend, в годовом исчислении данный показатель сократился на 1,16 процента, или 6,34 тысячи тонн.

Стоимость экспорта азербайджанской нефти и нефтепродуктов в Хорватию в указанный период составила 306,509 миллиона долларов США. Это на 37,54 процента, или 184,231 миллиона долларов меньше, чем в аналогичном периоде 2022 года.

Отметим, что в целом в январе - июле 2023 года Азербайджан экспортировал около 15,54 миллиона тонн нефти и нефтепродуктов, что на 5,33 процента меньше показателя аналогичного периода прошлого года (16,414 миллиона тонн). В стоимостном выражении экспорт нефти составил более чем 9,444 миллиарда долларов, что на 23,82 процента, или 2,952 миллиарда долларов меньше показателя января - июля 2022 года.