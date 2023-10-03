Словения поддерживает поставки газа по Южному газовому коридору – источник в правительстве (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Словения поддерживает поставки газа по Южному газовому коридору.

Об этом сообщил Trend источник в правительстве Словении.

По словам источника, Словения поддерживает все усилия, которые будут способствовать диверсификации источников поставок газа в Центральную и Юго-Восточную Европу.

"Это особенно важно сейчас. После начала войны в Украине, мы ищем альтернативные источники поставок газа. Поставки газа из Южного газового коридора, безусловно, являются одним из вариантов, которые следует рассмотреть", - сказал источник.

Говоря о рынках торговли, источник отметил, что Словения в основном стремится к большей диверсификации рынков.

"Поскольку мы являемся важной частью общего рынка ЕС, мы также генерируем 24 процента экспорта за пределы стран ЕС, а это в свою очередь увеличивает важность торговых партнеров из Каспийского коридора. Каждый новый торговый маршрут обещает множество преимуществ для экономики Словении, а также для экономик стран-партнеров, включая диверсификацию экспорта. Это, безусловно, будет способствовать большей стабильности и устойчивости нашей экономики, что, в свою очередь, имеет решающее значение для устойчивого экономического роста страны", - добавил источник.

Отметим, что ЗАО "Южный газовый коридор" было основано 31 марта 2014 года министерством экономики Азербайджана (51 процент) совместно с SOCAR (49 процентов).

Все доли участия SOCAR в проектах ЮГК были переданы ЗАО "Южный газовый коридор".

Азербайджан начал поставки газа в Европу по Южному газовому коридору 31 декабря 2020 года. В 2023 году страна планирует экспортировать в Европу по этому маршруту 12 миллиардов кубометров газа.

В июле 2022 года Азербайджан и ЕС подписали меморандум о сотрудничестве в энергетической сфере, который предусматривает увеличение поставок газа по Южному газовому коридору с 10 миллиардов кубометров до 20 миллиардов кубометров в год к 2027 году.

Напомним, что Транскаспийский международный транспортный маршрут (Средний коридор) связывает сети контейнерных железнодорожных грузовых перевозок Китая и стран Европейского союза через страны Центральной Азии, Кавказа, Турции и Восточной Европы.

Многосторонняя мультимодальная транспортная инфраструктура связывает паромные терминалы Каспийского и Черного морей с железнодорожными системами Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции, Украины и Польши.

Средний коридор способствует увеличению грузопотока из Китая в Турцию, а также в страны Европы и в обратном направлении.

Маршрутный поезд, курсирующий по этому коридору, доставляет грузы из Китая в Европу в среднем за 20-25 дней и это одно из главных преимуществ данного транспортного коридора.