Министр энергетики Азербайджана рассказал на форуме в Китае о планах страны в области "зеленой" энергетики

БАКУ /Trend/ - К 2030 году планируется создание 7 ГВт мощностей "зеленой" энергетики и экспорт 5 ГВт из них по коридорам Каспий-Европейский Союз и Азербайджан-Турция-Европа, а также планируется передача электроэнергии из Центральной Азии в Азербайджан и далее в Европу, сообщает в среду Trend.

Согласно данным министерства энергетики Азербайджана, министр энергетики Парвиз Шахбазов выступил на мероприятии высокого уровня в рамках III Форума международного сотрудничества «Один пояс, один путь», прошедшего в Китае.

В своем выступлении министр сказал, что проект «Один пояс, один путь» служит развитию, безопасности и стабильности на обширной территории, предоставляя альтернативные транспортные коридоры в глобальной цепочке поставок и маршруты, которые диверсифицируют доставку энергоресурсов на мировые рынки.

По его словам, в настоящее время Азербайджан реализует стратегический курс развития, который укрепляет кратчайший путь из Китая в Европу через Средний коридор. В этой связи были отмечены доведение объема грузов, перевозимых по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс, до 5 миллионов тонн, повышение мощности Бакинского торгового порта до 25 миллионов тонн, а также реализация проекта «Цифровой Шелковый путь».

Следует отметить, что Азербайджан присоединился к принятой на форуме «Пекинской инициативе по углублению сотрудничества».