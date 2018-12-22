Черноморский банк торговли и развития хочет выдавать манатные кредиты МСБ в Азербайджане (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) заинтересован в выпуске облигации в национальной валюте Азербайджана, сказал в эксклюзивном интервью Trend президент банка Дмитрий Панкин.

Панкин отметил, что у банка уже есть подобный опыт, например, в соседней Грузии, что позволяет коммерческим банкам кредитовать малый и средний бизнес.

Собеседник агентства подчеркнул необходимость развития кредитования в местной валюте в Азербайджане. По его мнению, основные проблемы азербайджанских банков связаны с тем, что их обязательства были в долларах и евро, а выдаваемые кредиты - в местной валюте.

"В результате, после девальвации [в феврале и декабре 2015 года] у банков возникли проблемы. Если бы структура активов и пассивов была в одной валюте, таких проблем не было бы", - сказал президент ЧБТР.

Отметим, что интерес к выпуску облигаций в манатах проявляют и другие международные финансовые организации. Например, ЕБРР неоднократно заявлял о подобных планах, а вэтом году выдал первый кредит в манатах. Заинтересованность в выпуске манатных облигаций недавно проявил и Азиатский банк развития. В интервью Trend и Azernews вице-президент банка Венчай Жанг отметил, что первый раунд переговоров по этому вопросу проведен в сентябре этого года.

В настоящее время кредитование и развитие МСБ в Азербайджане является одним из приоритетов правительства. Одна из принятых в декабре 2016 года стратегических дорожных карт также относилась к развитию предпринимательства на уровне малого и среднего бизнеса. Ее реализация позволит увеличить ВВП страны приблизительно на 1,26 миллиарда манатов к 2020 году. Также в стране было создано Агентство развития МСБ, при котором будут действовать специальные дома, действующие по принципу "единого окна".

ЧБТР был основан Азербайджаном, Албанией, Болгарией, Грузией, Грецией, Молдовой, Арменией, Румынией, Турцией, Украиной и Россией. Уставный капитал банка составляет 3,45 миллиарда евро.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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