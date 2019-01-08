Валютные резервы Китая превысили $3 трлн

8 января 2019 18:53 (UTC+04:00)

Согласно данным, опубликованным Государственным управлением валютного контроля (ГУВК) КНР, по состоянию на конец декабря 2018 года валютные резервы Китая составили 3 трлн 72,7 млрд долларов США, увеличившись на 11 млрд долларов или 0,4 процента по сравнению с концом ноября. Об этом передает Trend со ссылкой на агентство Синьхуа.

В декабре 2018 года международный платежный баланс Китая продолжил сохранять стабильную тенденцию, а спрос и предложение на валютном рынке были в основном сбалансированы, заявила официальный представитель, старший экономист ГУВК Ван Чуньин. В конце года обменный курс других основных валют по отношению к доллару США немного увеличился, стоимость активов в ведущих странах выросла, в связи с сочетанием конверсии обменного курса, изменения цен на активы и других факторов, масштаб валютных резервов немного восстановился.

"Обесценивание доллара США и рост цен на ценные бумаги повлияли на объем золотовалютных резервов Китая". Как считает старший научный сотрудник аналитического центра China Finace 40 Forum Гуань Тао, увеличение объема валютных резервов в декабре произошло в основном под влиянием факторов оценки.

"В течение всего 2018 года масштабы валютных резервов слегка колебались, но в целом оставались стабильными", - заявила Ван Чуньин, отметив, что в условиях глобального экономического роста и дифференциации, а также значительного роста волатильности финансовых рынков, экономика Китая продолжает стабильно развиваться, обменный курс юаня и ожидания рынка в целом стабильны, трансграничные потоки капитала и международный платежный баланс остаются в основном сбалансированными, обеспечивая прочную основу для стабильности валютных резервов Китая.

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