В Азербайджане в системе персонального учета в 2018 г. было открыто около 170 тыс. личных счетов

10 января 2019 13:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в системе персонального учета в 2018 году было открыто около 170 тысяч личных счетов, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

Количество застрахованных лиц, которые зарегистрированы в системе персонального учета, выросло по сравнению с прошлым годом на 4,8 процента, или на 169 806 человек.

Таким образом, на 1 января 2019 года количество застрахованных лиц достигло 3 736 551 человека.

Лицо, регулярно увеличивающее пенсионный капитал на своем личном счете в результате осуществления выплат по социальному страхованию, тем самым увеличивает размер пенсии, которая будет назначена ему в будущем.

Согласно пенсионному законодательству, в начале каждого года проводится индексация страхового капитала на личном счете застрахованного лица.

Посредством раздела «индивидуальный лицевой счет» на интернет-портале e-sosial граждане Азербайджана могут получить информацию о пенсионном капитале на своем счете.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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