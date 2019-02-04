Недельный оборот на Бакинской фондовой бирже превысил 330 млн манатов

4 февраля 2019 12:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Недельный оборот на Бакинской фондовой бирже (БФБ) с 28 января по первое февраля составил 330,42 миллиона манатов, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на данные биржи.

Большая часть операций пришлась на размещение нот Центрального банка Азербайджана на сумму 309,75 миллиона манатов. Всего были размещены 3,1 миллиона нот, по цене от 99,4004 маната до 100,0774 маната.

На долларовые сделки по облигациям в течение недели пришлись 478,6 тысячи долларов (813,7 тысячи манатов), на манатные облигации – 8,85 миллиона манатов.

Все сделки по долларовым облигациям пришлись на азербайджанскую госкомпанию SOCAR, а по манатным облигациям - в основном на министерство финансов Азербайджана.

В течение прошлой недели на вторичном рынке БФБ также были заключены сделки по акциям на общую сумму 3,4 тысячи манатов.

Официальный курс на четвертое февраля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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