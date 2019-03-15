ВВП Азербайджана вырос на 3%

15 марта 2019 17:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Объем ВВП Азербайджана за январь-февраль 2019 года составил около 11,5 миллиарда манатов, что на три процента больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на отчет Государственного комитета по статистике.

Объем ВВП, приходящийся на душу населения, составил 1163,8 маната.

В структуре ВВП Азербайджана 47,2 процента (5,4 миллиарда манатов) сформированы в сфере промышленности, 5,4 процента (623,5 миллиона манатов) - в строительстве, 3,2 процента (363,7 миллиона манатов) - в сельском, лесном и рыбном хозяйствах.

Чистые налоги на продукцию и импорт составили 7,2 процента ВВП Азербайджана (826,5 миллиона манатов).

Согласно отчету, 10,1 процента ВВП (1,15 миллиарда манатов), произведенного в секторе услуг, пришлись на торговлю и ремонт транспортных средств, 6,8 процента (786,5 миллиона манатов) - на транспорт и складское хозяйство, 2,6 процента (302 миллиона манатов) - на размещение туристов и сферу общепита, 1,8 процента (202,7 миллиона манатов) - информационные и коммуникационные услуги, 15,7 процента (1,8 миллиарда манатов) - на другие сферы услуг.

Официальный курс на 15 марта составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Хейраддин Насирзаде. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Carlsberg Azerbaijan и Green Baku посадили аллею на территории Бакинского инженерного университета (ФОТО)
Общество 17:34
С какими сложностями сталкиваются компании в Азербайджане при объявлении банкротства?
Бизнес 17:21
Поддержка от Expressbank детям с талассемией
Общество 16:50
Известная американская радиопрограмма посвятила выпуск Aзербайджану
Политика 16:39
Указ по поводу эксплуатации многоквартирных зданий не затрагивает частные дома - Администрация Президента Азербайджана (ФОТО)
Общество 16:35
Азербайджан и Иран обсуждают строительство моста над рекой Астарачай
Бизнес 16:04
Лента новостей
СМИ: Разведка предостерегла Берлин от сотрудничества с Huawei
Европа 18:00
Узбекистан может работать над совместным космическим проектом со странами Центральной-Азии
Бизнес 17:58
Внешнеторговый оборот КНР в январе-феврале сократился на 4,6%
Китай 17:58
Петр Стоянов: К 2030 году все государства Западных Балкан войдут в ЕС
Европа 17:53
В городах Алжира проходят акции протеста против решения президента отсрочить выборы
Арабские страны 17:53
В результате теракта в мечетях Новой Зеландии получили ранения трое граждан Турции – Эрдоган
Турция 17:51
Университет ADA и "Азербайджанская промышленная корпорация" поддержат молодых талантов (ФОТО)
Бизнес 17:49
Трамп выразил соболезнования в связи с терактом в Новой Зеландии
США 17:46
В Баку продолжается визит делегации Следственного комитета Беларуси (ФОТО)
Общество 17:39