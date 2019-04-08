СК "Мега Страхование" представила обновлённый корпоративный сайт

БАКУ /Trend/ - Страховая компания «Мега Страхование» (Mega Sığorta) представила обновлённый корпоративный сайт, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на компанию.

Основной идеей нового корпоративного сайта стала визуализация «Мега Страхование» как высокотехнологичной и прогрессивной страховой компании. Повышение имиджа, улучшение качества предоставляемых услуг, предоставление полной информации целевой аудитории и создание возможности осуществления продаж страховых услуг в режиме онлайн стали основополагающими факторами обновления сайта компании.

Благодаря правильному подходу при разработке web-сайта, а именно внимание современному дизайну, технологиям и требованиям пользователей, интерфейс нового корпоративного сайта компании был выполнен в стиле минимализма, что создаёт возможность как частным так и корпоративным клиентам достаточно быстро получать информацию об интересующих их продуктах или же о самой компании.

На сайте пользователи смогут приобрести в режиме онлайн полис обязательного страхования ответственности автовладельцев и полис туристического страхования. На ряду с этими продуктами, у пользователей будет возможность приобрести и другие виды страхования заполнив онлайн заявку.

Уделяя особое внимание стремлению поддерживать высокие стандарты обслуживания и постоянной работе над повышением качества предоставляемых услуг, на web-сайте СК «Мега Страхование» были созданы условия для онлайн обращений клиентов с предложениями и замечаниями.

Стоит отметить что сайт адоптирован под мобильные устройства и планшеты.

На сайт вы сможете пройти по ссылке www.meqasigorta.az

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