S&P подтвердило рейтинг Германии на уровне "ААА" со стабильным прогнозом

15 апреля 2019 10:29 (UTC+04:00)

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Германии в иностранной и национальной валютах на уровне "AAA", передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Краткосрочный рейтинг подтвержден на уровне "A-1+". Прогноз по рейтингам стабильный.

Как пишет агентство, стабильный прогноз отражает ожидания финансовой устойчивости Германии в ближайшие два-три года даже в условиях ухудшения внешней макроэкономической обстановки.

В то же время S&P отмечает замедление роста экономики Германии из-за ослабления глобального спроса и давления на производственный сектор, что, по мнению агентства, является временным явлением. "Внутренний спрос будет поддерживать рост экономики на фоне хорошего состояния рынка труда", - добавляет агентство.

Агентство снизило свой прогноз по росту ВВП Германии до 0,5% на 2019 год, при этом средние темпы роста превысят 1% в период 2020-2022 годов. "Это представляет собой заметное замедление по сравнению со средним ростом в 2% за последние пять лет и во многом отражает более низкие темпы роста экспорта на фоне ухудшения динамики глобальной экономики", - считает S&P.

При этом агентство может понизить рейтинги Германии, если будет наблюдаться продолжительное ухудшение экономической активности в сочетании с сохраняющимися негативными тенденциями в ведущих производственных секторах Германии или в случае ослабления гибкости монетарной политики Европейского центрального банка (ЕЦБ).

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