Казахстанская биржа опубликовала новый курс нацвалюты по итогам дневных торгов

3 мая 2019 21:00 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Средневзвешенный курс доллара на дневной сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) третьего мая 2019 года составил 381,91 тенге, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на данные биржи.

По информации KASE, на торгах долларом США на дневной сессии минимальный курс сложился на уровне 381,20 тенге за доллар США, максимальный — 382,12 тенге, курс закрытия — 381,45 тенге.

Объем торгов по американской валюте составил 42,270 миллиона долларов. Число сделок по операциям с валютой — 122.

В обменных пунктах Нур-Султана (бывшая Астана) максимальный курс продажи доллара составляет 382 тенге, Алматы — 383 тенге.

По итогам утренней и дневной сессий средневзвешенный курс американской валюты сложился на уровне 381,97 тенге.

Официальный курс Нацбанка на третье мая составляет 380,89 тенге за 1 доллар США. Четвертого мая, исходя из действующего порядка определения официального курса, он составит 381,97 тенге за 1 доллар.

Твиттер:@vakilovfaxri

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Чистый убыток банков Казахстана сократился в два раза
Финансы 18:52
Казахстан возобновил транзит туркменского газа в Россию
Энергетика 18:32
В Казахстане вырос прожиточный минимум
Финансы 17:51
Грузоперевозки морским и прибрежным транспортом в Казахстане в марте значительно сократились
Бизнес 15:04
Нацбанк Казахстана закупает сейфы
Тендеры 14:14
Минобороны Казахстана закупает медикаменты
Тендеры 13:58
Лента новостей
Завершился V Всемирный форум по межкультурному диалогу
Политика 21:27
Фонд Гейдара Алиева организовал в Шеки очередную концертную программу (ФОТО)
Общество 21:10
В ЮАР спасли заблокированных в шахте горняков
Другие страны 21:03
Али Инсанов вместе с армянами настроен мстить азербайджанскому народу - депутат
Политика 20:49
В рамках проекта "Наш двор" жителям Баку передан очередной благоустроенный двор (ФОТО)
Общество 20:43
Хикмет Гаджиев: Армения должна положить конец агрессивной политике, если хочет увидеть свое будущее развитие (ВИДЕО)
Нагорно-карабахский конфликт 20:27
Халаф Халафов назначен заместителем министра иностранных дел Азербайджана
Политика 19:44
Москва выразила протест в связи с приговором Марии Бутиной
Россия 19:26
Москва выступила против договора о запрещении ядерного оружия
Россия 19:23