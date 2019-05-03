Казахстанская биржа опубликовала новый курс нацвалюты по итогам дневных торгов

БАКУ/Trend/ - Средневзвешенный курс доллара на дневной сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) третьего мая 2019 года составил 381,91 тенге, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на данные биржи.

По информации KASE, на торгах долларом США на дневной сессии минимальный курс сложился на уровне 381,20 тенге за доллар США, максимальный — 382,12 тенге, курс закрытия — 381,45 тенге.

Объем торгов по американской валюте составил 42,270 миллиона долларов. Число сделок по операциям с валютой — 122.

В обменных пунктах Нур-Султана (бывшая Астана) максимальный курс продажи доллара составляет 382 тенге, Алматы — 383 тенге.

По итогам утренней и дневной сессий средневзвешенный курс американской валюты сложился на уровне 381,97 тенге.

Официальный курс Нацбанка на третье мая составляет 380,89 тенге за 1 доллар США. Четвертого мая, исходя из действующего порядка определения официального курса, он составит 381,97 тенге за 1 доллар.

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