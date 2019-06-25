Официальный курс маната к мировым валютам на 25 июня

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 25 июня установлен на уровне 1,7 и 1.9396 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник.

Курсы валют 25.06.2019 1 доллар США 1 USD 1.7 1 евро 1 EUR 1.9396 1 австралийский доллар 1 AUD 1.1835 1 аргентинский песо 1 ARS 0.0401 1 белорусский рубль 1 BYN 0.8354 1 бразильский реал 1 BRL 0.4444 1 дирхам ОАЭ 1 AED 0.4628 1 южноафриканский ранд 1 ZAR 0.1184 100 южнокорейских вон 100 KRW 0.1473 1 чешская крона 1 CZK 0.0759 100 чилийских песо 100 CLP 0.2497 1 китайский юань 1 CNY 0.2471 1 датская крона 1 DKK 0.2598 1 грузинский лари 1 GEL 0.6061 1 гонконгский доллар 1 HKD 0.2178 1 индийская рупия 1 INR 0.0245 1 британский фунт стерлингов 1 GBP 2.1676 100 индонезийских рупий 100 IDR 0.0121 100 иранских риалов 100 IRR 0.0040 1 шведская крона 1 SEK 0.1832 1 швейцарский франк 1 CHF 1.7530 1 израильский шекель 1 ILS 0.4724 1 канадский доллар 1 CAD 1.2893 1 кувейтский динар 1 KWD 5.6058 1 казахский тенге 1 KZT 0.0045 1 киргизский сом 1 KGS 0.0236 100 ливанских фунтов 100 LBP 0.1125 1 малайзийский ринггит 1 MYR 0.4102 1 мексиканский песо 1 MXP 0.0885 1 молдавская лея 1 MDL 0.0937 1 египетский фунт 1 EGP 0.1018 1 норвежская крона 1 NOK 0.2003 100 узбекских сомов 100 UZS 0.0199 1 польский злотый 1 PLN 0.4561 1 российский рубль 1 RUB 0.0272 1 сингапурский доллар 1 SGD 1.2570 1 саудовский риал 1 SAR 0.4533 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 1 SDR 2.3654 1 турецкая лира 1 TRY 0.2933 1 тайваньский доллар 1 TWD 0.0548 1 таджикский сомони 1 TJS 0.1801 1 новый туркменский манат 1 TMM 0.4857 1 украинская гривна 1 UAH 0.0649 100 японских иен 100 JPY 1.5914 1 новозеландский доллар 1 NZD 1.1304

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