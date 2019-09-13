Доходы госбюджета Азербайджана в 2020 году превысят 24 млрд манатов

13 сентября 2019 17:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Доходы госбюджета в будущем году прогнозируются в размере 24,484 миллиарда долларов, что выше на 5,7 процента или 1,316 миллиарда манатов показателей текущего года, сообщает Trend со ссылкой на минфин

Доля доходов ненефтяного сектора в госбюджете составит 43 процента (10,536 миллиарда манатов), нефтяного сектора - 57 процентов (13,947 миллиарда манатов, включая трансферты из госнефтефонда - 11,767 миллиарда манатов).

Доходы ожидаемые в ненефтяном секторе 2020 года превышают показатели нынешнего года на 1,068 миллиарда манатов или на 11,3 процента.

Доходы госбюджета Азербайджана на 2020 год рассчитаны из цены на нефть - 55 долларов за баррель.

Прогноз по доходам госбюджета на 2019 год составляет 23 миллиарда 168 миллионов манатов.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @kamala_mammadli

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