Золото и серебро в Азербайджане подорожали

БАКУ /Trend/ - Цены на золото и серебро в Азербайджане второго октября повысились по сравнению с предыдущим показателем, сообщает в среду Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота подорожала на 17,1105 маната, до 2509,8120 маната, унция серебра - на 0,3811 маната, до 28,8762 маната, унция платины подешевела на 18,122 маната, до 1481,8730 маната, унция палладия - на 48,1015 маната, до 2803,7420 маната.

Название 02.10.2019 01.10.2019 Золото XAU 2509,8120 2492,7015 Серебро XAG 29,2573 28,8762 Платина XPT 1481,8730 1499,9950 Палладий XPD 2803,7420 2851,8435

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на второе октября составляет 1,7 AZN/USD.

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