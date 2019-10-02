Золото и серебро в Азербайджане подорожали

БАКУ /Trend/ - Цены на золото и серебро в Азербайджане второго октября повысились по сравнению с предыдущим показателем, сообщает в среду Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота подорожала на 17,1105 маната, до 2509,8120 маната, унция серебра - на 0,3811 маната, до 28,8762 маната, унция платины подешевела на 18,122 маната, до 1481,8730 маната, унция палладия - на 48,1015 маната, до 2803,7420 маната.
|
Название
|
02.10.2019
|
01.10.2019
|
Золото
|
XAU
|
2509,8120
|
2492,7015
|
Серебро
|
XAG
|
29,2573
|
28,8762
|
Платина
|
XPT
|
1481,8730
|
1499,9950
|
Палладий
|
XPD
|
2803,7420
|
2851,8435
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
Официальный курс на второе октября составляет 1,7 AZN/USD.
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