Золото в Азербайджане подорожало

БАКУ /Trend/ - Цена на золото в Азербайджане 15 октября повысилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает во вторник Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота подорожала на 11,713 маната, до 2539,8255 маната, унция серебра - на 0,2303 маната, до 30,1002 маната, унция платины - на 2,3715 маната, до 1518,9075 маната, унция палладия - на 21,4455 маната, до 2911,8705 маната.
|
Название
|
15.10.2019
|
14.10.2019
|
Золото
|
XAU
|
2539,8255
|
2528,1125
|
Серебро
|
XAG
|
30,1002
|
29,8699
|
Платина
|
XPT
|
1518,9075
|
1516,5360
|
Палладий
|
XPD
|
2911,8705
|
2890,4250
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
Официальный курс на 15 октября составляет 1,7 AZN/USD.
(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @kamala_mammadli
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