Золото в Азербайджане подорожало

15 октября 2019 09:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цена на золото в Азербайджане 15 октября повысилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает во вторник Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота подорожала на 11,713 маната, до 2539,8255 маната, унция серебра - на 0,2303 маната, до 30,1002 маната, унция платины - на 2,3715 маната, до 1518,9075 маната, унция палладия - на 21,4455 маната, до 2911,8705 маната.

Название

15.10.2019

14.10.2019

Золото

XAU

2539,8255

2528,1125

Серебро

XAG

30,1002

29,8699

Платина

XPT

1518,9075

1516,5360

Палладий

XPD

2911,8705

2890,4250

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 15 октября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @kamala_mammadli

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