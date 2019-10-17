Золото в Азербайджане подорожало

БАКУ /Trend/ - Цена на золото в Азербайджане 17 октября повысилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает в четверг Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота подорожала на 5,8225 маната, до 2529,0900 маната, унция серебра подешевела на 0,2218 маната, до 29,4487 маната, унция платины подешевела на 5,712 маната, до 1503,3950 маната, унция палладия подорожала на 71,1705 маната, до 3025,1500 маната.
|
Название
|
17.10.2019
|
16.10.2019
|
Золото
|
XAU
|
2529,0900
|
2523,2675
|
Серебро
|
XAG
|
29,4487
|
29,6705
|
Платина
|
XPT
|
1503,3950
|
1509,1070
|
Палладий
|
XPD
|
3025,1500
|
2953,9795
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
Официальный курс на 17 октября составляет 1,7 AZN/USD.
(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @kamala_mammadli
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