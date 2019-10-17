Золото в Азербайджане подорожало

БАКУ /Trend/ - Цена на золото в Азербайджане 17 октября повысилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает в четверг Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота подорожала на 5,8225 маната, до 2529,0900 маната, унция серебра подешевела на 0,2218 маната, до 29,4487 маната, унция платины подешевела на 5,712 маната, до 1503,3950 маната, унция палладия подорожала на 71,1705 маната, до 3025,1500 маната.

Название 17.10.2019 16.10.2019 Золото XAU 2529,0900 2523,2675 Серебро XAG 29,4487 29,6705 Платина XPT 1503,3950 1509,1070 Палладий XPD 3025,1500 2953,9795

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 17 октября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @kamala_mammadli

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