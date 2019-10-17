Золото в Азербайджане подорожало

17 октября 2019 09:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цена на золото в Азербайджане 17 октября повысилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает в четверг Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота подорожала на 5,8225 маната, до 2529,0900 маната, унция серебра подешевела на 0,2218 маната, до 29,4487 маната, унция платины подешевела на 5,712 маната, до 1503,3950 маната, унция палладия подорожала на 71,1705 маната, до 3025,1500 маната.

Название

17.10.2019

16.10.2019

Золото

XAU

2529,0900

2523,2675

Серебро

XAG

29,4487

29,6705

Платина

XPT

1503,3950

1509,1070

Палладий

XPD

3025,1500

2953,9795

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 17 октября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @kamala_mammadli

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