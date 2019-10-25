Среднегодовая инфляция в Азербайджане к концу 2019 года составит 4 %

25 октября 2019 14:37 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - К концу 2019 года темпы инфляции будут соответствовать прогнозируемому диапазону – четыре процента. Об этом, как сообщает Trend, сказал на пресс-конференции в пятницу председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов.

По словам Рустамова, с начала года ЦБА прогнозировал инфляцию на уровне 4 (± 2) процента.

«Сегодня инфляционные ожидания постепенно снижаются, о чем свидетельствуют проведенные нами опросы», - добавил председатель.

По оценкам Центробанка, стабилизирующие факторы, оказывающие влияние на инфляционные риски, превалируют в ближайшей краткосрочной перспективе.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор Юсиф Агаев)

Твиттер: @kamala_mammadli

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