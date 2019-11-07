В Азербайджане темп роста оборотов в ненефтяном секторе втрое превышает темп роста ВВП

БАКУ/Trend/ - За первые девять месяцев текущего года года номинальный темп роста оборотов в ненефтяном секторе превысил номинальный темп роста ВВП (2,5 процента), составив 8,9 процента по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, сообщил Trend источник в министерстве налогов Азербайджана.

Согласно информации источника, объем заявленных оборотов по регионам вырос на 11,9 процента. В ненефтяном секторе темпы роста оборотов, привлеченных к налогу на добавленную стоимость, составили 12,8 процента, в том числе по регионам - 27,9 процента.

В ненефтяном секторе наибольший темп роста оборотов наблюдался в торговле (24,2 процента), в том числе в розничной (36,2 процента) и оптовой торговле (15,8 процента), в общественном производстве (21,6 процента) и всфере производства (18,1 процента).

Оборот, привлеченный к налогу на добавленную стоимость, увеличился на 33 процента, в том числе в розничной торговле на 41,5 процента, в оптовой торговле - на 27,6 процента, в сфере услуг - на 14,1 процента, в сфере общественного питания и сельского хозяйства - на 19 и 15,8 процента соответственно.

В общем обороте ненефтяного сектора удельный вес оборота электронных счетов - фактур увеличился с 55,2 процента до 63,3 процента, а объем электронных счетов-фактур увеличился на 24,9 процента.

Удельный вес оборота в ненефтяной промышленности по электронным счетам - фактурам в общем обороте увеличился с 69,7 процента до 84,4 процента, в торговле - с 48,2 процента до 55,8 процента (в том числе в оптовой торговле - с 66,2 процента до 81,6 процента), в строительстве - с 83,9 процента до 88,9 процента (за исключением налогоплательщиков, обслуживающих нефтегазовый сектор), в сельском хозяйстве же поднялся с 50,7 процента до 91,8 процента.

Наибольший рост в оборотах, оформляемых электронными счетами-фактурами, наблюдается в сельском хозяйстве (в 1,9 раза), торговле (43,8 процента), в том числе в розничной торговле (48 процентов) и оптовой торговле (42,7 процента), ненефтяном производстве (31,1 процента), сфере услуг (без учета налогоплательщиков, обслуживающих нефтегазовый сектор - 20,1 процента), в том числе в общественном питании (28,6 процента), связи (21,1 процента) и других сферах деятельности (19,4 процента).

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @eldarjanashvili

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