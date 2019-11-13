В Госагентство по обязательному медицинскому страхованию поступило более 380 запросов

13 ноября 2019 17:57 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В октябре текущего года в Госагентство по обязательному медицинскому страхованию поступило 384 обращения граждан, или более 12 запросов в день.

Как сообщает в Trend cо ссылкой на сообщение пресс-службы Госагентства, чуть больше трети обращений было связано с обследованием, лечением и хирургическими операциями. Их количество составило 130 обращений, что делает 4,2 запроса в день. Около 30 процентов запросов касались непосредственно ОМС, в количестве 115 единиц или 3,7 обращения в день.

Обращения по теме инвалидности составили 51 запрос, по поводу трудоустройства и трудовым вопросам в Госагентсвто пришло 30 запросов. Еще 18 запросов пришлось на оплаты за медицинские услуги. По теме амбулаторного лекарственного обеспечения пришло 13 обращений.

Согласно сообщению, все обращения граждан были рассмотрены и на них были даны ответы, в соответствии с требованиями законодательства.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @eldarjanashvili

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