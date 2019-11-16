Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - На текущей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару 4 ноября 1,7 11 ноября -- 5 ноября 1,7 12 ноября 1,7 6 ноября 1,7 13 ноября 1,7 7 ноября 1,7 14 ноября 1,7 8 ноября 1,7 15 ноября 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро укрепился на 0,013 маната (0,1 процента). Средневзвешенный курс составил 1,8732 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 4 ноября 1,8986 11 ноября - 5 ноября 1,8911 12 ноября 1,8757 6 ноября 1,8820 13 ноября 1,8725 7 ноября 1,8800 14 ноября 1,8701 8 ноября 1,8782 15 ноября 1,8744 Средний курс за неделю 1,8860 Средний курс за неделю 1,8732

По итогам недели официальный курс маната по отношению к рублю не изменился. Средневзвешенный курс составил 0,0265 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 4 ноября 0,0268 11 ноября - 5 ноября 0,0268 12 ноября 0,0266 6 ноября 0,0268 13 ноября 0,0265 7 ноября 0,0267 14 ноября 0,0264 8 ноября 0,0267 15 ноября 0,0266 Средний курс за неделю 0,0268 Средний курс за неделю 0,0265

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире подешевел на 0,009 маната (один процент). Средневзвешенный курс составил 0,2947 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 4 ноября 0,2981 11 ноября - 5 ноября 0,2965 12 ноября 0,2945 6 ноября 0,2954 13 ноября 0,2943 7 ноября 0,2953 14 ноября 0,2948 8 ноября 0,2955 15 ноября 0,2954 Средний курс за неделю 0,2962 Средний курс за неделю 0,2947

(Автор: Эльдар Джанашвили)

Twitter: @eldarjanashvili

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