Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - На текущей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
4 ноября
|
1,7
|
11 ноября
|
--
|
5 ноября
|
1,7
|
12 ноября
|
1,7
|
6 ноября
|
1,7
|
13 ноября
|
1,7
|
7 ноября
|
1,7
|
14 ноября
|
1,7
|
8 ноября
|
1,7
|
15 ноября
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро укрепился на 0,013 маната (0,1 процента). Средневзвешенный курс составил 1,8732 маната за один евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
4 ноября
|
1,8986
|
11 ноября
|
-
|
5 ноября
|
1,8911
|
12 ноября
|
1,8757
|
6 ноября
|
1,8820
|
13 ноября
|
1,8725
|
7 ноября
|
1,8800
|
14 ноября
|
1,8701
|
8 ноября
|
1,8782
|
15 ноября
|
1,8744
|
Средний курс за неделю
|
1,8860
|
Средний курс за неделю
|
1,8732
По итогам недели официальный курс маната по отношению к рублю не изменился. Средневзвешенный курс составил 0,0265 маната за один рубль.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
4 ноября
|
0,0268
|
11 ноября
|
-
|
5 ноября
|
0,0268
|
12 ноября
|
0,0266
|
6 ноября
|
0,0268
|
13 ноября
|
0,0265
|
7 ноября
|
0,0267
|
14 ноября
|
0,0264
|
8 ноября
|
0,0267
|
15 ноября
|
0,0266
|
Средний курс за неделю
|
0,0268
|
Средний курс за неделю
|
0,0265
В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире подешевел на 0,009 маната (один процент). Средневзвешенный курс составил 0,2947 маната за одну турецкую лиру.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
4 ноября
|
0,2981
|
11 ноября
|
-
|
5 ноября
|
0,2965
|
12 ноября
|
0,2945
|
6 ноября
|
0,2954
|
13 ноября
|
0,2943
|
7 ноября
|
0,2953
|
14 ноября
|
0,2948
|
8 ноября
|
0,2955
|
15 ноября
|
0,2954
|
Средний курс за неделю
|
0,2962
|
Средний курс за неделю
|
0,2947
(Автор: Эльдар Джанашвили)
Twitter: @eldarjanashvili
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