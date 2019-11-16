Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

16 ноября 2019 10:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На текущей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару

4 ноября

1,7

11 ноября

--

5 ноября

1,7

12 ноября

1,7

6 ноября

1,7

13 ноября

1,7

7 ноября

1,7

14 ноября

1,7

8 ноября

1,7

15 ноября

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро укрепился на 0,013 маната (0,1 процента). Средневзвешенный курс составил 1,8732 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

4 ноября

1,8986

11 ноября

-

5 ноября

1,8911

12 ноября

1,8757

6 ноября

1,8820

13 ноября

1,8725

7 ноября

1,8800

14 ноября

1,8701

8 ноября

1,8782

15 ноября

1,8744

Средний курс за неделю

1,8860

Средний курс за неделю

1,8732

По итогам недели официальный курс маната по отношению к рублю не изменился. Средневзвешенный курс составил 0,0265 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

4 ноября

0,0268

11 ноября

-

5 ноября

0,0268

12 ноября

0,0266

6 ноября

0,0268

13 ноября

0,0265

7 ноября

0,0267

14 ноября

0,0264

8 ноября

0,0267

15 ноября

0,0266

Средний курс за неделю

0,0268

Средний курс за неделю

0,0265

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире подешевел на 0,009 маната (один процент). Средневзвешенный курс составил 0,2947 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

4 ноября

0,2981

11 ноября

-

5 ноября

0,2965

12 ноября

0,2945

6 ноября

0,2954

13 ноября

0,2943

7 ноября

0,2953

14 ноября

0,2948

8 ноября

0,2955

15 ноября

0,2954

Средний курс за неделю

0,2962

Средний курс за неделю

0,2947

(Автор: Эльдар Джанашвили)

Twitter: @eldarjanashvili

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