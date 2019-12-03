В Азербайджане утверждены изменения в ОМС

БАКУ/Trend/ - Изменения в законе "О медицинском страховании", в связи с осуществлением обязательного медицинского страхования в Азербайджане, были вынесены на обсуждение в третьем чтении на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Как сообщает Trend, согласно поправкам, которые предложены в рамках обсуждения законопроекта, страховые премии по обязательному медицинскому страхованию установлены в нижеследующем размере:

- в отношении страхователей не относящихся к нефтегазовой сфере и занятых в частном секторе - с применением коэффициента 0,5 процента к части, превышающей 8000 манатов заработной платы сотрудника – один процент от суммы до 8000 манатов от фонда оплаты труда (включая 8000 манатов) в 2020 году, с 2021 года - два процента;

- в отношении застрахованных, не относящихся к нефтегазовой сфере и занятых в частном секторе - с применением коэффициента 0,5 процента к части, превышающей 8000 манатов заработной платы сотрудника – один процент от суммы до 8000 манатов от заработной платы (включая 8000 манатов) в 2020 году, с 2021 года - два процента;

- в отношении страхователей относящихся к нефтегазовой сфере и занятых в государственном секторе - с применением коэффициента 0,5 процента к части, превышающей 8000 манатов (включая 8000 манатов) – два процента от суммы до 8000 манатов от фонда оплаты труда;

- в отношении застрахованных, относящихся к нефтегазовой сфере и занятых в государственном секторе - с применением коэффициента 0,5 процента к части, превышающей 8000 манатов заработной платы сотрудника – два процента от суммы до 8000 манатов от заработной платы.

Также, согласно соответствующей статье закона, премии для страхователей, предусмотренных статьей 15-2.3. этого закона, устанавливается в размере 90 манатов на человека ежегодно, а по застрахованным, предусмотренным статьей 15-2.3.4 – четыре процента от минимальной месячной зарплаты.

Премии для застрахованных, предусмотренных статьей 15-2.3.5, установлены в размере двух процентов от части доходов до 8000 манатов (включая 8000 манатов) и один процент от части доходов, превышающей 8000 манатов.

Страховые премии для застрахованных, предусмотренных статьей 15-2.3.6 с 2023 года установлены в размере 48 процентов от суммы минимальной заработной платы.

После обсуждения изменения были приняты в третьем, окончательном чтении.

(Автор:Эльчин Мехдиев. Текст: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

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