Валютные резервы Центрального банка Азербайджана выросли

5 декабря 2019 09:48 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - По состоянию на 30 ноября 2019 года валютные резервы Центрального банка Азербайджана (ЦБА) составили 6,183 миллиарда долларов, сообщает в среду Trend со ссылкой на статистические данные ЦБА.

С начала года валютные резервы ЦБА выросли на 9,9 процента - с 5,626 миллиарда долларов. В годовом исчислении рост валютных резервов составил 10,4 процента.

В течение ноября валютные резервы ЦБА увеличились на 110,6 миллиона манатов (1,8 процента).

Денежная масса на конец ноября составила 10,674 миллиарда манатов, что на 22,5 процента больше, чем по итогам 2018 года. В годовом же исчислении рост денежной массы составил 25,4 процента.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

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