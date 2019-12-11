БАКУ /Trend/ - В состав Азербайджано-российского делового совета входит 145 компаний и организаций. Об этом сказал на заседании Совета председатель правления Самед Гурбанов, сообщает в среду Trend c мероприятия.

Как отметил Гурбанов, следующее заседание Делового совета пройдет в 2020 году в новом составе.

Касаясь расширения состава Делового совета, председатель правления также упомянул значительное увеличение товарооборота между двумя странами с начала года

Напомним, сегодня в Баку проходит седьмое с начала года заседание Азербайджано-российского делового совета.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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