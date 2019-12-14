Швейцария будет обмениваться с Азербайджаном финансовой информацией

14 декабря 2019 09:18 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Швейцария будет обмениваться с Азербайджаном финансовой информацией, сообщает Trend cо ссылкой на швейцарские СМИ.

Согласно информации, на этой неделе совет кантонов швейцарского парламента утвердил расширение списка государств, в отношении которых в Швейцарии будет действовать договор об автоматическом обмене банковской и налоговой информацией.

Таким образом Швейцария предоставит этим странам данные о банковских счетах их граждан а также лиц, проживающих в Швейцарии в качестве фискальных резидентов.

В свою очередь, Швейцария получит информацию о банковских реквизитах счетов граждан/резидентов Швейцарии в этих странах-партнерах.

К странам, в отношении которых принято расширение, помимо Азербайджана, относятся Албания, Бруней, Вануату, Гана, Доминика, Казахстан, Ливан, Макао, Мальдивские Острова, Нигерия, Ниуэ (входит в состав Новой Зеландии), Оман, Пакистан, Перу, Самоа, Сен-Мартен, Тринидад и Тобаго, Ливан и Оман.

На данный момент Швейцария получает финансовые данные из 75 стран и делится ими с 63 странами. Это объясняется тем, что ряд стран либо не отвечает требованиям безопасности и конфиденциальности данных (Белиз, Болгария, Кипр, Коста-Рика, Кюрасао, Монтсеррат, Румыния, Сент-Винсент и Гренадины, Кипр), либо сами предпочитают не получать данные из Швейцарии (Бермудские острова, Каймановы острова, острова Тёркс и Кайкос).

Недавно швейцарские власти сообщили, что они предоставили странам происхождения или проживания подробную информацию о примерно 3,1 млн. банковских счетов, открытых иностранцами (или лицами, проживающими за границей из налоговых соображений). В свою очередь, она получила информацию о банковских реквизитах около 2,4 млн. счетов, открытых гражданами/резидентами Швейцарии в 75 странах-партнерах.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @eldarjanashvili

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