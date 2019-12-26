Официальный курс маната к мировым валютам на 26 декабря

26 декабря 2019 09:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 26 декабря установлен на уровне 1,7 и 1,8852 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:

Курсы валют

26.12.2019

1 доллар США

1 USD

1,7

1 евро

1 EUR

1,8852

1 австралийский доллар

1 AUD

1,1777

1 аргентинский песо

1 ARS

0,0285

1 белорусский рубль

1 BYN

0,8119

1 бразильский реал

1 BRL

0,4174

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0,4629

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0,1201

100 южнокорейских вон

100 KRW

0,1464

1 чешская крона

1 CZK

0,0739

100 чилийских песо

100 CLP

0,2262

1 китайский юань

1 CNY

0,2431

1 датская крона

1 DKK

0,2523

1 грузинский лари

1 GEL

0,5955

1 гонконгский доллар

1 HKD

0,2183

1 индийская рупия

1 INR

0,0239

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2,2076

100 индонезийских рупий

100 IDR

0,0122

100 иранских риалов

100 IRR

0,004

1 шведская крона

1 SEK

0,1808

1 швейцарский франк

1 CHF

1,7328

1 израильский шекель

1 ILS

0,4892

1 канадский доллар

1 CAD

1,2924

1 кувейтский динар

1 KWD

5,6019

1 казахский тенге

1 KZT

0,0045

1 киргизский сом

1 KGS

0,0242

100 ливанских фунтов

100 LBP

0,1126

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0,4111

1 мексиканский песо

1 MXP

0,0897

1 молдавская лея

1 MDL

0,0982

1 египетский фунт

1 EGP

0,106

1 норвежская крона

1 NOK

0,1909

100 узбекских сомов

100 UZS

0,0179

1 польский злотый

1 PLN

0,4426

1 российский рубль

1 RUB

0,0275

1 сингапурский доллар

1 SGD

1,2548

1 саудовский риал

1 SAR

0,453

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2,3407

1 турецкая лира

1 TRY

0,2862

1 тайваньский доллар

1 TWD

0,0565

1 таджикский сомони

1 TJS

0,1754

1 новый туркменский манат

1 TMM

0,4857

1 украинская гривна

1 UAH

0,0732

100 японских иен

100 JPY

1,5517

1 новозеландский доллар

1 NZD

1,1302

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