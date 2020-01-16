Золото в Азербайджане подорожало

БАКУ/Trend/ - Цена на золото в Азербайджане 16 января повысилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота подорожала на 6,171 маната, составив 2644,8175 маната, унция серебра - на 0,0932 маната, составив 30,4892 маната, унция платины - на 47,787 маната, составив 1732,1725 маната, унция палладия на 139,6975 маната, составив 3872,7275 маната.

Название 16.01.2019 15.01.2019 Золото XAU 2644,8175 2638,6465 Серебро XAG 30,4892 30,3960 Платина XPT 1732,1725 1684,3855 Палладий XPD 3872,7275 3733,0300

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма. Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Официальный курс на шестнадцатое января составляет 1,7 AZN/USD.

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