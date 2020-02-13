Мобильные операторы Узбекистана подключились к платежной системе Сбербанка

БАКУ/Trend/ - Российский Сбербанк подключил к своей платежной системе всех операторов мобильной связи Узбекистана, сообщает Trend со ссылкой на Сбербанк.

Об этом говорится в пресс-релизе финансовой организации.

Теперь клиенты Сбербанка могут оплачивать услуги связи компаний Ucell, Beeline Uzbekistan, UzMobile, UMS и Perfectum Mobile в любой точке мира, говорится в сообщении банка.

Пополнить баланс телефона узбекского оператора можно в веб-версии и мобильном приложении "Сбербанк Онлайн", а также через банкоматы и платежные терминалы. Можно также пополнять баланс телефонов родственников и близких. Все операции проводятся без комиссии.

В конце 2019 года к платежной системе Сбербанка были подключены сотовые операторы Таджикистана. Этот опыт признан успешным, сервис оказался востребованным среди клиентов банка – работающих в России иностранцев, туристов, а также граждан РФ, чьи близкие проживают на территории республики, говорится в сообщении. В связи с этим было принято решение о запуске сервиса в Узбекистане.

В России работают более двух миллионов граждан Узбекистана – это самая многочисленная группа трудовых мигрантов в стране. В 2018 году они отправили на родину денежные переводы на общую сумму 4,082 миллиарда долларов. Средняя сумма перевода составила 366 долларов.

(Автор: Илькин Сейфаддини. Редактор: Гюнель Зейналова).

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