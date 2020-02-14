Центробанк Азербайджана привлек средства у азербайджанских банков

БАКУ/Trend/ - Бакинская фондовая биржа провела в пятницу очередной аукцион по размещению краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана (ЦБА) со сроком обращения 168 дней, в ходе которого привлекла у азербайджанских банков 50 миллионов манатов, сообщает Trend со ссылкой на сообщение Бакинской фондовой биржи (БФБ).

Согласно информации, спрос в ходе аукциона превысил предложение в пять раз – 12 инвесторов подали 16 заявок на общую номинальную сумму 193,89 миллиона манатов. Интервал ценовых предложений составил от 98,258 до 98,2625 маната с доходностью в 3,79 процента.

Цена отсечения по конкурентным заявкам была установлена в размере 98,258 маната (3,79 процента), средневзвешенная цена составила столько же. Объем размещенных по итогам аукциона нот составил 50 миллионов манатов.

Срок погашения нот – третьего августа 2020 года.

Краткосрочные ноты являются инструментом денежно-кредитной политики для регулирования денежной массы в обороте. Приобрести ноты могут только банки.

Официальный курс на 24 января составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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