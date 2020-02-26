Капитализация банковского сектора Азербайджана выросла

БАКУ /Trend/ - По итогам 2019 года совокупные обязательства банковского сектора Азербайджана увеличились за год на 10,6 процента, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального Банка Азербайджана.

Согласно отчету, совокупные обязательства банковского сектора страны выросли на 2,7 миллиона манатов, до 28,14 миллиарда манатов. Наибольшая доля обязательств пришлась на депозиты - 75,7 процента, или 21,327 миллиарда манатов (рост на 14,7 процента). При этом большая часть депозитов, около 72 процентов, пришлась на депозиты юридических лиц – в размере 12,8 миллиона манатов. Их рост в годовом исчислении составил 24,3 процента. Объем депозитов физических лиц составил немногим выше 8,5 миллиона манатов, увеличившись на 2,8 процента.

Обязательства перед кредитными и финансовыми организациями, Центральным банком и госфондами составили 3,6 миллиарда манатов, сократившись с начала года на 5,2 процента. Сумма эмитированных банками ценных бумаг составила чуть меньше 1,75 миллиона манатов. Другие пассивы составили 1,23 миллиарда манатов.

Как отмечается в отчете, акционерный капитал с начала года не изменился и составил 225,85 миллиарда манатов. Непокрытый убыток банка составил девять миллионов манатов. Общие резервы составили 13,4 миллиона манатов (рост на 5,3 процента).

Также, по данным Центрального Банка Азербайджана, капитализация банковского сектора Азербайджана по итогам 2019 года составила 4,58 миллиарда манатов, что на 511,2 миллиона манатов, или на 12,5 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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