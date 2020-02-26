Курс маната по отношению к мировым валютам на 26 февраля

Финансы 26 февраля 2020 09:34 (UTC+04:00)
Курс маната по отношению к мировым валютам на 26 февраля

БАКУ/Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 26 февраля установлен на уровне 1,7 и 1,8478 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду:

Курсы валют

26.02.2020

1 доллар США

1 USD

1.7

1 евро

1 EUR

1.8478

1 австралийский доллар

1 AUD

1.1212

1 аргентинский песо

1 ARS

0.0275

1 белорусский рубль

1 BYN

0.7616

1 бразильский реал

1 BRL

0.3874

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4628

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.1116

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.14

1 чешская крона

1 CZK

0.0731

100 чилийских песо

100 CLP

0.2096

1 китайский юань

1 CNY

0.2422

1 датская крона

1 DKK

0.2474

1 грузинский лари

1 GEL

0.6095

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2183

1 индийская рупия

1 INR

0.0237

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.2083

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0122

100 иранских риалов

100 IRR

0.004

1 шведская крона

1 SEK

0.1747

1 швейцарский франк

1 CHF

1.7398

1 израильский шекель

1 ILS

0.4944

1 канадский доллар

1 CAD

1.2802

1 кувейтский динар

1 KWD

5.5504

1 казахский тенге

1 KZT

0.0045

1 киргизский сом

1 KGS

0.0243

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1128

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.401

1 мексиканский песо

1 MXN

0.089

1 молдавская лея

1 MDL

0.0952

1 египетский фунт

1 EGP

0.1092

1 норвежская крона

1 NOK

0.1814

100 узбекских сомов

100 UZS

0.0178

1 польский злотый

1 PLN

0.4293

1 российский рубль

1 RUB

0.026

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.216

1 саудовский риал

1 SAR

0.453

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.3213

1 турецкая лира

1 TRY

0.2764

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.0561

1 таджикский сомони

1 TJS

0.1753

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.4857

1 украинская гривна

1 UAH

0.0693

100 японских иен

100 JPY

1.5392

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.0741
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
В Иране рассказали о &quot;психологическом давлении&quot; из-за коронавируса
В Иране рассказали о "психологическом давлении" из-за коронавируса
Число зараженных коронавирусом в Таиланде увеличилось до 40
Число зараженных коронавирусом в Таиланде увеличилось до 40
Школы в Токио меняют время занятий и сдвигают сроки каникул
Школы в Токио меняют время занятий и сдвигают сроки каникул
Loading Bars
Лента новостей
ВС Армении продолжают снайперский обстрел азербайджанских позиций Нагорно-карабахский конфликт 09:59
В структуре экспорта Узбекистана произошли значительные изменения Финансы 09:56
В Иране рассказали о "психологическом давлении" из-за коронавируса Политика 09:55
Число зараженных коронавирусом в Таиланде увеличилось до 40 Другие страны 09:46
Курс маната по отношению к мировым валютам на 26 февраля Финансы 09:34
Российское издание: Ходжалы - боль, которую не залечить Нагорно-карабахский конфликт 09:24
Азербайджан обладает колоссальным потенциалом возобновляемых энергоресурсов - российский эксперт Экономика 09:00
Школы в Токио меняют время занятий и сдвигают сроки каникул Другие страны 08:57
В Венесуэле пираты ограбили судно и убили капитана Другие страны 08:26
В Мексике произошел мощный выброс пепла на вулкане Попокатепетль В мире 08:01
"Пятерка" и Иран обсудят ядерную сделку Иран 07:34
В Китае число жертв коронавируса достигло 2715 человек Другие страны 07:11
Капитализация банковского сектора Азербайджана выросла Финансы 07:00
Минздрав Грузии: приостановление авиасообщения с Италией не рассматривается Грузия 06:55
Япония выделит свыше $300 тыс. для реализации пяти проектов в Таджикистане Таджикистан 06:41
Великобритания изучит эффективность национальных стратегий и программ Европа 06:13
В Южной Корее число зараженных коронавирусом достигло 1146 человек Другие страны 05:30
В Турции произошло сильное землетрясение Турция 04:31
Генсек НАТО призвал афганских политиков избегать эскалации после выборов в стране В мире 04:06
На турецко-иранской границе вновь произошло землетрясение Иран 03:46
В США назвали сроки изготовления вакцины от коронавируса США 03:12
Новым главой Disney стал Боб Чапек В мире 02:45
"Бавария" разгромила "Челси" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов Спорт 02:33
СМИ назвали причину смерти Хосни Мубарака Арабские страны 02:28
Совбез ООН продлил на год санкции против Йемена В мире 02:05
Президент Ильхам Алиев: Неконструктивная позиция Армении является основным препятствием для урегулирования нагорно-карабахского конфликта Политика 01:44
Кувейт приостановил авиасообщение с Японией и Сингапуром Арабские страны 01:27
Реджеп Тайип Эрдоган: В двадцать восьмую годовщину Ходжалинского геноцида еще раз проклинаю тех, кто совершил это зверство Политика 01:25
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан продолжит приобретение современного оружия у Турции Политика 01:16
Президент Ильхам Алиев: Турция является страной, оказывающей Азербайджану самую большую поддержку в мировом масштабе Политика 01:13
В Алжире подтвердили первый случай заражения новым коронавирусом Арабские страны 00:50
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Ходжалинский геноцид является преступлением против всего человечества и человечности и никогда не сотрётся из нашей памяти (ФОТО) Политика 00:15
Цена нефти Brent опустилась ниже $55 Энергетика 00:13
Трагедия XX века: минуло 28 лет со дня Ходжалинского геноцида Политика 00:01
Названы самые безопасные для туристов страны в 2020 году В мире 25 февраля 23:58
США ввели санкции против 13 граждан и компаний КНР, Ирака, России и Турции США 25 февраля 23:30
Во Франции выявили два новых случая заражения коронавирусом Европа 25 февраля 23:14
Протокол итоговых результатов парламентских выборов в Азербайджане отправлен в Конституционный суд Политика 25 февраля 22:59
Парламентские выборы стали важным событием в истории Азербайджана - Мазахир Панахов Политика 25 февраля 22:30
США призвали Афганистан стремиться к окончанию войны с "Талибаном" США 25 февраля 21:58
В Испании подтвердили пятый случай заражения коронавирусом Европа 25 февраля 21:33
В Дамаске произошел второй за сутки взрыв Арабские страны 25 февраля 21:21
В Канаде самолет при попытке взлета выкатился за пределы ВПП Другие страны 25 февраля 21:10
Азербайджан представлен на заседании Совета по правам человека ООН (ФОТО) Политика 25 февраля 20:57
Президент Ильхам Алиев: Связи между Азербайджаном и Турцией носят стратегический характер, построены на дружбе и братстве Политика 25 февраля 20:51
Завершился визит Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан (ФОТО) Политика 25 февраля 20:35
ЦИК Азербайджана приступила к составлению протокола итоговых результатов парламентских выборов Политика 25 февраля 20:14
В Азербайджане распущен состав 87 участковых избирательных комиссий Политика 25 февраля 20:12
IFC видит в Грузии большой потенциал Бизнес 25 февраля 19:53
Итоги выборов еще по двум избирательным участкам Азербайджана объявлены недействительными Политика 25 февраля 19:49
Госкомэкологии Узбекистана приостановил деятельность цементного завода Узбекистан 25 февраля 19:48
ЦИК Азербайджана не удовлетворил жалобу лидирующего кандидата Политика 25 февраля 19:43
Объем кредитов, выданных коммерческими банками Грузии, сократился Финансы 25 февраля 19:41
Министерство финансов Грузии работает над поправками в Налоговый кодекс Бизнес 25 февраля 19:41
Общий объем небанковских депозитов в банковском секторе Грузии увеличился Финансы 25 февраля 19:40
Реализация проекта интерконнектор Греция-Болгария идет ускоренными темпами – министр Энергетика 25 февраля 19:37
ЦИК Азербайджана объявила недействительными итоги голосования еще по 10 участкам Политика 25 февраля 19:37
AzTv привлечет услуги по текущему ремонту Тендеры 25 февраля 19:36
Самый сильный ветер в Азербайджане зафиксирован в двух регионах Общество 25 февраля 19:24
В Баку за вырубку деревьев наказана компания Общество 25 февраля 19:22
От имени Президента Ильхама Алиева дан прием в честь Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана (ФОТО) Политика 25 февраля 19:17
Двусторонняя торговля между США и Казахстаном имеет значительный потенциал Бизнес 25 февраля 19:13
В Азербайджане аннулированы итоги голосования еще по двум избирательным участкам Политика 25 февраля 18:58
Вернувшиеся из Ирана в Азербайджан 23 человека помещены в больницу Общество 25 февраля 18:56
Agah Group о ходе строительства крупного завода в одном из регионов Азербайджана Строительство 25 февраля 18:52
Министр: SOCAR в этом году вполне может начать первичные работы по газораспределению в Болгарии Энергетика 25 февраля 18:46
На официальной странице Президента Ильхама Алиева в Facebook размещен видеоролик, посвященный 28-ой годовщине Ходжалинского геноцида (ВИДЕО) Политика 25 февраля 18:44
Вугар Байрамов: Италия и далее останется основным торговым партнером Азербайджана (ВИДEO) Политика 25 февраля 18:32
Президенты Азербайджана и Турции выступили с заявлениями для печати (ФОТО) Политика 25 февраля 18:20
ЦИК Азербайджана аннулировала результаты выборов на 9 избирательных участках Политика 25 февраля 18:12
Фонд Гейдара Алиева взял под контроль вопросы в связи с лечением Рауфа Бабаева Общество 25 февраля 18:10
В Азербайджане значительно вырос спрос на автозапчасти Бизнес 25 февраля 18:06
SOCAR о добыче на месторождении Балаханы-Сабунчи-Рамана Энергетика 25 февраля 18:04
В Азербайджане в 2019 году было открыто 192 тысячи новых рабочих мест Бизнес 25 февраля 18:02
Министр: Словения рассматривает "Южный газовый коридор" как элемент укрепления энергобезопасности ЕС Энергетика 25 февраля 18:01
ЦИК Азербайджана объявила недействительными итоги голосования еще по двум участкам Политика 25 февраля 17:58
Фондовая биржа в Баку разместила гособлигации с трехлетним сроком Финансы 25 февраля 17:57
Государственный визит Президента Азербайджана в Италию свидетельствует о высоком уровне двусторонних отношений - политолог Политика 25 февраля 17:56
Подписаны азербайджано-турецкие документы (ФОТО) Политика 25 февраля 17:56
Десятилетняя гимнастка привезла в Азербайджан 3 золотые медали Общество 25 февраля 17:45
AccessBank успешно завершил процесс рекапитализации Финансы 25 февраля 17:38
ЦИК Азербайджана аннулировала итоги голосования еще по одному избирательному участку Политика 25 февраля 17:34
TAP значительно снизит зависимость Италии от других экспортеров газа – норвежская компания Энергетика 25 февраля 17:32
Си Цзиньпин выразил благодарность Президенту Ильхаму Алиеву Политика 25 февраля 17:32
ЦИК Азербайджана оставил в силе результаты выборов по одному из избирательных участков Политика 25 февраля 17:30
В Японии зафиксировали 10 новых случаев заражения коронавирусом Другие страны 25 февраля 17:27
ТАР обеспечит потребности Италии в газе на долгосрочный период Энергетика 25 февраля 17:25
AccessBank планирует завершить 2020 год с прибылью Финансы 25 февраля 17:24
Проведение т.н. "выборов" сепаратистским режимом противоречит международным нормам и является нелегитимным - политолог Политика 25 февраля 17:20
«Азербайджанские Авиалинии» перешли на новые технологии Amadeus в сфере обслуживания пассажиров (ФОТО) Общество 25 февраля 17:19
ЦИК Азербайджана рассматривает вопрос передачи протоколов в Конституционный суд Политика 25 февраля 17:16
Британское правительство одобрило мандат на переговоры с ЕС Европа 25 февраля 17:10
Одна из золотодобывающих компаний в Азербайджане расширит добычу и разведку Экономика 25 февраля 17:08
CK Standard Insurance расширяет количество электронных услуг Экономика 25 февраля 17:08
В Казахстане введут в эксплуататцию ряд объектов ВИЭ Энергетика 25 февраля 17:07
Переговоры по партнерству ЕС и Британии начнутся в начале марта Европа 25 февраля 16:58
Дональд Трамп оценил ситуацию с коронавирусом в США США 25 февраля 16:58
В Азербайджане введут обязательную сертификацию туристических гидов Туризм 25 февраля 16:56
Азербайджанская стройкомпания об установке новой системы парковок в Баку Строительство 25 февраля 16:53
Президент Ильхам Алиев подписал указ в связи с контролем неформальной занятости Политика 25 февраля 16:52
Все новости