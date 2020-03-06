АБР прогнозирует замедление темпов экономического роста в развивающихся странах Азии

БАКУ /Trend/ - Вспышка коронавируса приведет к замедлению экономического роста в развивающихся странах Азии и во всем мире в этом году, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Азиатский банк развития (АБР).

Как отмечается в обзоре АБР, губительная болезнь может сократить мировой валовой внутренний продукт на 0,1-0,4 процента, а финансовые потери, по прогнозам, составят от 77 до 347 миллиардов долларов.

В анализе, в котором намечены наилучшие и наихудшие сценарии, АБР также отметил, что вспышка коронавируса может привести к резкому снижению внутреннего спроса, туризма и деловых поездок, торговых и производственных связей, перебоям в поставках, что нанесет ущерб экономическому росту в Китае и других развивающихся странах Азии, который может быть сокращен на 0,3 - 1,7 процента и 0,2-0,5 процента соответственно.

В целом, Банк представил четыре гипотетических сценария: лучший, умеренный, худший и наихудший.

Согласно "оптимистичному" сценарию, китайский выездной туризм падает на 50 процентов всего на два месяца, въездной туризм в Китае и страны Восточной и Юго-Восточной Азии, помимо Китая, падает на столько же, на сколько он упал во время вспышки атипичной пневмонии в 2003 году.В худших же сценариях эффекты от сокращения туризма будут длиться больше полугода.

В умеренном сценарии, когда меры предосторожности и ограничения, такие как запрет на поездки, начнут ослабевать через три месяца после того, как вспышка усилилась и ограничения были введены в конце января, глобальные потери могут достичь 156 миллиардов долларов, или 0,2 процента мирового ВВП. На Китай пришлось бы 103 миллиарда долларов этих потерь—или 0,8 процентов от ВВП страны. Остальная развивающаяся Азия потеряет примерно 22 миллиарда долларов, или 0,2 процента от ВВП.

Главный экономист АБР Ясуюки Савада отметил, что в отношении COVID-19, существует много неопределенности, включая его экономические последствия, чем объяснил решение использовать несколько сценариев, чтобы обеспечить более четкую картину потенциальных потерь.

"Мы надеемся, что этот анализ поможет правительствам подготовить четкие и решительные меры по смягчению человеческих и экономических последствий этой вспышки.” - сказал Савада.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор:Ровшан Гусейнов)

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