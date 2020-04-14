Мировая экономика может возрасти на 5,8 процента в 2021 году - МВФ

БАКУ/Trend/ - В базовом сценарии, который предполагает, что пандемия будет преодолена во второй половине 2020 года, мировая экономика, по прогнозам, вырастет на 5,8 процента в 2021 году, по мере нормализации экономической активности, чему будет способствовать политическая поддержка.

Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на Международный валютный фонд (МВФ).

Однако, как отмечается в сообщении, все еще высоки риски наступления более тяжелых последствий.

«Эффективная политика крайне важна для предотвращения наступления тяжелых последствий, а необходимые меры по борьбе с пандемией и защите здоровья людей являются важным вкладом в обеспечение здоровья людей и экономического благополучия на долгосрочной основе», - отмечается в информации.

Согласно данным, пандемия COVID-19 приводит к большим потерям во всем мире и необходимые меры защиты серьезно сказываются на экономической деятельности. По прогнозам, в результате пандемии мировая экономика резко сократится на 3 процента в 2020 году, что гораздо хуже, чем во время финансового кризиса 2008–2009 годов.

«Поскольку экономические последствия остро ощущаются в конкретных секторах экономики, соответствующим управляющим органам необходимо будет принять существенные целевые меры в области финансов, денежно-кредитной политики и финансовых рынков для поддержки пострадавших домашних хозяйств и предприятий внутри стран», - отмечается в сообщении.

На международном уровне для преодоления последствий пандемии необходимо прочное многостороннее сотрудничество, в том числе для оказания помощи странам, испытывающим финансовые трудности и двойной шок в области здравоохранения и финансирования, а также для направления помощи странам со слабыми системами здравоохранения.

(Автор: Фидан Бабаева)

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