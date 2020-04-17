SOCAR произвела очередные процентные выплаты по облигациям

БАКУ/Trend/ - Облигации SOCAR, которые стали наиболее привлекательными и альтернативными ценными бумагами для вложений наших граждан и инвесторов, в результате 14-й по счету процентной выплаты, состоявшейся 17 апреля, в очередной раз принесли владельцам доход в размере 1,25 миллиона долларов, сообщает Trend со ссылкой на SOCAR Capital.

Согласно сообщению, общий доход владельцев облигаций вырос до 17,5 миллионов долларов.

Согласно данным, ежеквартальная выплата процентов по облигациям SOCAR с номинальной стоимостью в одну тысячу долларов, сроком погашения в пять лет и годовой доходностью в пять процентов, переведена на счета владельцев облигаций.

Объем операций на вторичном рынке по облигациям достиг 190 миллионов долларов, количество сделок превысило две тысячи, чем и объясняется высокий спрос на них. Это самый продаваемый корпоративный финансовый инструмент на Бакинской фондовой бирже. Операции REPO с облигациями составили 34 миллиона долларов США.

Владельцы облигаций SOCAR могут получить краткосрочный кредит посредством REPO-операций на выгодных условиях, а также привлечь манатный кредит по 15-16 процентной ставке, заложив облигации в соответствующем банке. В этом случае владельцы облигаций не теряют 5 процентов своих доходов, а фактическая процентная ставка по полученному ими кредиту снижается до 9-10 процентов.

Следующая выплата процентов по облигациям SOCAR, которые можно приобрести через сервисные центры ASAN 1 и 5, состоится 17 июля 2020 года. Для получения дополнительной информации следует обращаться в службу поддержки инвесторов - * 19 99.

(Автор: Наргиз Исмаилова. Редактор: Гюнель Зейналова)