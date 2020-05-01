Инфляционные ожидания в Азербайджане не изменились

БАКУ /Trend/ - Согласно мониторингу предприятий реального сектора в марте инфляционные ожидания в Азербайджане остались неизменными по сравнению с предыдущим месяцем, снизились в торговле, выросли в ненефтяной промышленности и сфере услуг, сообщает Trend со ссылкой на Центральный Банк Азербайджана (ЦБА).

ЦБА отмечает, что небольшой рост инфляционных ожиданий населения является временным, и хотя годовая инфляция немного выросла, она, как и ожидалось, осталась ниже центра целевого диапазона.

Согласно официальной статистике, в марте годовая инфляция в Азербайджане составила 3,3 процента. Также, за последние 12 месяцев инфляция составила шесть процентов на продукты питания, 1,2 процента на непродовольственные товары и 1,2 процента на услуги.

Рост продовольственной инфляции объясняется главным образом краткосрочным увеличением спроса на продукты питания в контексте ужесточения карантинного режима, а также локальным увеличением производственных и транспортных расходов.

Сохраняя текущие рамки макроэкономической политики, последние прогнозы показывают, что в 2020 году инфляция останется в целевом диапазоне (4 ± 2 процента).

Также, в результате воздействия коронавируса экономический рост в Азербайджане за март снизился на 1,7 процента, с 2,8 до 1,1 процента.

В частности, в ненефтяном секторе экономический рост за первые два месяца составлял 6,7 процента, а по итогам первого квартала - 3,5 процента. За месяц рост ненефтяного сектора сократился на 3,2 процентных пункта.

Пакет государственной экономической поддержки и синхронизированные макропруденциальные меры, которые превышают четыре процента ВВП, должны позволить замедлить сокращение спроса и защитить занятость, отмечают в Центральном банке

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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