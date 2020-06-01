Кампания от AccessBank: Откройте депозитный счет и сразу же получите процентные бонусы!

БАКУ /Trend/ - С первого июня AccessBank начинает новую депозитную кампанию.

В рамках кампании физические лица, которые открывают срочный депозитный счет в манатах и в долларах США, будут иметь возможность зарабатывать до 11 процентов годовых.

Кроме того, клиенты, которые размещают депозит, могут получить бонус до одного процента от суммы вклада. Вкладчики смогут получать бонусные проценты в день открытия депозита и использовать его в качестве личных средств.

Кроме того, в зависимости от суммы, вкладчикам будет предоставлена банковская карта, которая также даст возможность зарабатывать пять процентов годовых с положительным остатком.

Преимущества размещения средств на депозитном счете в AccessBank:

1. Вы становитесь клиентом успешного банка, акционерами которого являются только международные организации.

2. Вы получаете выгодный процент.

3. Вклады, размещенные в банке, защищены Азербайджанским государственным фондом страхования вкладов.



Подробная информация доступна по ссылке.



Для заказа депозита пройдите по ссылке.

Кампания продлится до первого сентября 2020 года.

Являясь лидером в микрофинансировании в Азербайджане, AccessBank предоставляет услуги малому и среднему бизнесу с 2002 года. Акционерами банка являются международные организации и учреждения, такие как Азиатский банк развития, Европейский инвестиционный банк, Международная финансовая корпорация и Черноморский банк торговли и развития.

Банк имеет 28 филиалов, в том числе 15 - в Баку и 13 - в регионах.

Для получения информации об услугах банка вы можете позвонить в контакт-центр "151", а также посетить сайт www.accessbank.az или страницы банка в социальных сетях.