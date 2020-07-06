ЧБТР сосредоточит свое внимание в Азербайджане на обрабатывающей промышленности и агробизнесе

БАКУ /Trend/ - Черноморский Банк Торговли и Развития (ЧБТР) продолжит реализацию своей страновой стратегии для Азербайджана, принятой на период до 2022 года, с необходимыми корректировками в связи с пандемией COVID-19 и ее предполагаемым развитием.

Как сообщили Trend в ЧБТР, банк планирует сосредоточить свое внимание на обрабатывающей промышленности и агробизнесе, в которых Азербайджан имеет конкурентные преимущества.

В ЧБТР отмечают, что различные проекты в этих областях пришлось отложить из-за замедления темпов роста экономики в условиях пандемии, включая пищевую промышленность, производство мебели и стекла, нефтехимическую промышленность и производство упаковочных материалов, которые остаются приоритетными направлениями для ЧБТР.

Банк также будет поддерживать проекты, способствующие усилению роли Азербайджана как транспортного узла в регионе. Среди них будут проекты логистических центров, складов и портовых сооружений.

"На сегодняшний день портфель ЧБТР в Азербайджане включает в себя семь проектов на общую сумму 122,5 миллионов евро, включая два кредита торгового финансирования SOCAR Trading и SOCAR AQS, кредит для проекта по разработке месторождения "Шах Дениз" и кредит для развития малого и среднего бизнеса Turan bank", - отметили в ЧБТР.

ЧБТР был основан Азербайджаном, Албанией, Болгарией, Грузией, Грецией, Молдовой, Арменией, Румынией, Турцией, Украиной и Россией. Уставный капитал банка составляет 3,45 миллиарда евро.

(Автор: Эльдар Джанашвили)

Twitter: @eldarjanashvili