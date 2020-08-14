Евро продолжает дорожать

БАКУ/Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 13 августа установлен на уровне 1,7 и 2,0083 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу:

Курсы валют 14.08.20 Разница за сутки Разница за месяц Разница за год 1 доллар США 1,7 0 0 0 1 евро 2,0083 0,0022 0,0795 0,1091 1 российский рубль 1,2151 1,1920 0,0337 0,0604 1 турецкая лира 0,0233 -0,2087 -0,0006 -0,0072 1 австралийский доллар 0,6909 -0,5268 -0,0126 -0,1429 1 аргентинский песо 0,3166 0,2933 0,0021 -0,1119 1 белорусский рубль 0,4628 -0,2288 0 0 1 бразильский реал 0,0976 -0,2153 -0,0033 -0,0148 1 дирхам ОАЭ 0,1434 -0,3194 0,0025 0,0032 1 южноафриканский ранд 0,0768 -0,0205 0,0045 0,0033 100 южнокорейских вон 0,2145 0,0710 -0,0016 -0,0266 1 чешская крона 0,2447 0,1679 0,0022 0,0024 100 чилийских песо 0,2696 0,0551 0,0105 0,0151 1 китайский юань 0,5531 0,3082 -0,0023 -0,0302 1 датская крона 0,2193 -0,0501 0 0,0026 1 грузинский лари 0,0227 -0,5292 0,0001 -0,0013 1 гонконгский доллар 2,2201 2,0008 0,0855 0,1704 1 индийская рупия 0,0115 -0,0112 -0,0003 -0,0004 1 британский фунт стерлингов 0,004 -2,2145 0 0 100 индонезийских рупий 0,1957 0,1842 0,0107 0,0175 100 иранских риалов 1,8678 1,8638 0,0627 0,1273 1 шведская крона 0,4993 0,3034 0,0070 0,0118 1 швейцарский франк 1,2856 -0,5796 0,0369 -0,0001 1 израильский шекель 5,5576 5,0589 0,0328 -0,0330 1 канадский доллар 0,0041 -1,2797 0 -0,0003 1 кувейтский динар 0,0218 -5,5366 0 -0,0025 1 казахский тенге 0,1123 0,1082 -0,0003 0,0003 1 киргизский сом 0,405 0,3832 0,0070 -0,0015 100 ливанских фунтов 0,0766 -0,0360 0,0017 -0,0110 1 малайзийский ринггит 0,1015 -0,3039 0,0021 0,0043 1 мексиканский песо 0,1068 0,0308 0,0003 0,0043 1 молдавская лея 0,1913 0,0890 0,0115 -0,0002 1 египетский фунт 0,0166 -0,0900 -0,0001 -0,0030 1 норвежская крона 0,4564 0,2659 0,0269 0,0181 100 узбекских сомов 0,0233 0,0067 -0,0007 -0,0029 1 польский злотый 1,2384 0,7828 0,0179 0,0107 1 сингапурский доллар 0,4533 -0,7855 0,0001 0,0001 1 саудовский риал 2,3989 1,9456 0,0519 0,0585 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 0,2315 -2,1620 -0,0162 -0,0732 1 тайваньский доллар 0,0579 0,0001 0,0002 0,0035 1 таджикский сомони 0,1648 0 -0,0001 -0,0153 1 новый туркменский манат 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0621 0,0003 -0,0006 -0,0055 100 японских иен 1,5906 -0,0014 0,0054 -0,0047 1 новозеландский доллар 1,1112 -0,0046 -0,0007 0,0129

(Автор: Эльдар Джанашвили)

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