Евро продолжает дорожать
БАКУ/Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 13 августа установлен на уровне 1,7 и 2,0083 маната соответственно.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу:
|
Курсы валют
|
14.08.20
|
Разница за сутки
|
Разница за месяц
|
Разница за год
|
1 доллар США
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0083
|
0,0022
|
0,0795
|
0,1091
|
1 российский рубль
|
1,2151
|
1,1920
|
0,0337
|
0,0604
|
1 турецкая лира
|
0,0233
|
-0,2087
|
-0,0006
|
-0,0072
|
1 австралийский доллар
|
0,6909
|
-0,5268
|
-0,0126
|
-0,1429
|
1 аргентинский песо
|
0,3166
|
0,2933
|
0,0021
|
-0,1119
|
1 белорусский рубль
|
0,4628
|
-0,2288
|
0
|
0
|
1 бразильский реал
|
0,0976
|
-0,2153
|
-0,0033
|
-0,0148
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,1434
|
-0,3194
|
0,0025
|
0,0032
|
1 южноафриканский ранд
|
0,0768
|
-0,0205
|
0,0045
|
0,0033
|
100 южнокорейских вон
|
0,2145
|
0,0710
|
-0,0016
|
-0,0266
|
1 чешская крона
|
0,2447
|
0,1679
|
0,0022
|
0,0024
|
100 чилийских песо
|
0,2696
|
0,0551
|
0,0105
|
0,0151
|
1 китайский юань
|
0,5531
|
0,3082
|
-0,0023
|
-0,0302
|
1 датская крона
|
0,2193
|
-0,0501
|
0
|
0,0026
|
1 грузинский лари
|
0,0227
|
-0,5292
|
0,0001
|
-0,0013
|
1 гонконгский доллар
|
2,2201
|
2,0008
|
0,0855
|
0,1704
|
1 индийская рупия
|
0,0115
|
-0,0112
|
-0,0003
|
-0,0004
|
1 британский фунт стерлингов
|
0,004
|
-2,2145
|
0
|
0
|
100 индонезийских рупий
|
0,1957
|
0,1842
|
0,0107
|
0,0175
|
100 иранских риалов
|
1,8678
|
1,8638
|
0,0627
|
0,1273
|
1 шведская крона
|
0,4993
|
0,3034
|
0,0070
|
0,0118
|
1 швейцарский франк
|
1,2856
|
-0,5796
|
0,0369
|
-0,0001
|
1 израильский шекель
|
5,5576
|
5,0589
|
0,0328
|
-0,0330
|
1 канадский доллар
|
0,0041
|
-1,2797
|
0
|
-0,0003
|
1 кувейтский динар
|
0,0218
|
-5,5366
|
0
|
-0,0025
|
1 казахский тенге
|
0,1123
|
0,1082
|
-0,0003
|
0,0003
|
1 киргизский сом
|
0,405
|
0,3832
|
0,0070
|
-0,0015
|
100 ливанских фунтов
|
0,0766
|
-0,0360
|
0,0017
|
-0,0110
|
1 малайзийский ринггит
|
0,1015
|
-0,3039
|
0,0021
|
0,0043
|
1 мексиканский песо
|
0,1068
|
0,0308
|
0,0003
|
0,0043
|
1 молдавская лея
|
0,1913
|
0,0890
|
0,0115
|
-0,0002
|
1 египетский фунт
|
0,0166
|
-0,0900
|
-0,0001
|
-0,0030
|
1 норвежская крона
|
0,4564
|
0,2659
|
0,0269
|
0,0181
|
100 узбекских сомов
|
0,0233
|
0,0067
|
-0,0007
|
-0,0029
|
1 польский злотый
|
1,2384
|
0,7828
|
0,0179
|
0,0107
|
1 сингапурский доллар
|
0,4533
|
-0,7855
|
0,0001
|
0,0001
|
1 саудовский риал
|
2,3989
|
1,9456
|
0,0519
|
0,0585
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
0,2315
|
-2,1620
|
-0,0162
|
-0,0732
|
1 тайваньский доллар
|
0,0579
|
0,0001
|
0,0002
|
0,0035
|
1 таджикский сомони
|
0,1648
|
0
|
-0,0001
|
-0,0153
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0621
|
0,0003
|
-0,0006
|
-0,0055
|
100 японских иен
|
1,5906
|
-0,0014
|
0,0054
|
-0,0047
|
1 новозеландский доллар
|
1,1112
|
-0,0046
|
-0,0007
|
0,0129
(Автор: Эльдар Джанашвили)
Twitter: @eldarjanashvili