Минфин Азербайджана в очередной раз выставил на аукцион среднесрочные облигации
БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже первого сентября 2020 года состоялся аукцион по размещению государственных среднесрочных облигаций министерства финансов Азербайджана, сообщает Trend в среду со ссылкой на биржу.
По данным ведомства, объем эмиссии составил 10 миллионов манатов со сроком обращения 1820 дней.
В соответствии с решением минфина средняя стоимость облигаций была определена в 92,2814 маната (10,9 процента). Общая сумма заказов в номинальной цене составила 27,2 миллиона манатов.
Дата погашения облигаций - 21 января 2025 года.
Сообщается, что участники аукциона должны выполнить свои обязательства по покупке облигаций до 2 сентября 2020 года (T+1).
(Автор: Зейни Джафаров)
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