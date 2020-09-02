Минфин Азербайджана в очередной раз выставил на аукцион среднесрочные облигации

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже первого сентября 2020 года состоялся аукцион по размещению государственных среднесрочных облигаций министерства финансов Азербайджана, сообщает Trend в среду со ссылкой на биржу.

По данным ведомства, объем эмиссии составил 10 миллионов манатов со сроком обращения 1820 дней.

В соответствии с решением минфина средняя стоимость облигаций была определена в 92,2814 маната (10,9 процента). Общая сумма заказов в номинальной цене составила 27,2 миллиона манатов.

Дата погашения облигаций - 21 января 2025 года.

Сообщается, что участники аукциона должны выполнить свои обязательства по покупке облигаций до 2 сентября 2020 года (T+1).

(Автор: Зейни Джафаров)