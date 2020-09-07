Азербайджанская нефть падает в цене (ОБЗОР)

Финансы 7 сентября 2020 10:14 (UTC+04:00)
Азербайджанская нефть падает в цене (ОБЗОР)

БАКУ /Trend/ - На минувшей неделе (31 августа - 4 сентября) цены на азербайджанскую нефть значительно снизились, сообщает в понедельник Trend.

Так, средняя цена на нефть сорта Azeri Light на базе CIF, которая добывается на блоке азербайджанских месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", составила 44,35 доллара за баррель, что на 1,63 доллара (3,5 процента) меньше показателя предыдущей недели.

Максимальная цена за отчетный период составила 45,92 доллара за баррель, минимальная – 43,08 доллара.

На минувшей неделе средняя цена нефти Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан составила 43,8 доллара за баррель, что на 1,61 доллара (3,5 процента) меньше показателя предыдущей недели.

Максимальная цена на FOB за данный период составила 45,38 доллара за баррель, минимальная – 42,53 долларa.

На минувшей неделе средняя цена на нефть сорта URALS, которую Азербайджан продает в порту Новороссийск, составила 42,79 доллара за баррель, что на 1,47 доллара (3,3 процента) меньше показателя предыдущей недели.

Максимальная цена на URALS за данный период составила 44,43 доллара за баррель, минимальная – 41,3 долларa. Реализуемая в российском терминале азербайджанская нефть доставляется туда по трубопроводу Баку-Новороссийск.

По итогам недели, средняя цена эталонного сорта нефти Brent Dated составила 42,53 доллара за баррель, что на 2,67 доллара (5,9 процента) меньше относительно предыдущего показателя.

Максимальная цена на Brent составила 44,31 доллара за баррель, минимальная – 41,21 доллара за баррель.

Сорт нефти/дата

31.08.20

01.09.20

02.09.20

03.09.20

04.09.20

Средняя цена

Azeri LT CIF

-

45,92

44,92

43,46

43,08

44,35

Azeri Light FOB Ceyhan

-

45,38

44,41

42,91

42,53

43,8

Urals (EX NOVO)

-

44,43

43,46

41,96

41,3

42,79

Brent Dated

-

44,31

43,04

41,57

41,21

42,53

Официальный курс на седьмое сентября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter: @jafarov_zeyni

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