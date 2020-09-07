Восстановление мировой экономики после пандемии может замедлиться

Мировая экономика восстанавливается от ущерба, нанесенного пандемией коронавируса, однако этот процесс может замедлиться из-за ряда факторов. Такое мнение выразили эксперты, опрошенные журналистами агентства Bloomberg, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В числе указанных причин в материале называют возможность новой вспышки инфекции зимой до завершения процесса разработки вакцины, преждевременное завершение программ по поддержке экономики, а также потенциальный рост напряженности между Вашингтоном и Пекином перед президентскими выборами в США.

Как отметил сотрудник инвестиционного фонда Pimco Йоахим Фелс, текущие темпы восстановления мировой экономики являются "пиковыми". По его мнению, этот процесс будет постепенно замедляться.

В публикации констатируется, что общий объем средств, израсходованных на стимулирование экономики в разных странах, составляет сейчас уже почти $20 трлн. Применение этих мер во многих случаях было успешным, отмечается в материале. Агентство заостряет внимание, в частности, на снижении безработицы в США, "устойчивом восстановлении" китайской экономики, а также росте промышленного производства в ФРГ. Как полагают опрошенные эксперты, важно, чтобы власти продолжали реализацию указанных программ.

В материале приводится мнение руководителя отдела компании Moody's Analytics по исследованию монетарной политики Райана Суита. Он отметил, что создание в США в августе 1,4 млн новых рабочих мест - "это важный шаг в верном направлении". Эксперт подчеркнул, что без стимулирующих мер такой темп в процессе восстановления будет трудно поддерживать.

Согласно расчетам эксперта Уорика Маккиббина из Института Брукингса и Австралийского национального университета, суммарный ущерб, нанесенный пандемией мировой экономике может к 2025 году достичь $35 трлн. Как отмечает аналитик, даже после разработки вакцины от коронавируса понадобится время на ее распространение. "Прежде, чем экономический ущерб начнет сокращаться, нужно, чтобы вакцинирована была значительная часть населения", - подчеркнул Маккиббин.